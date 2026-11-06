한병도 "윤석열 정권 조작기소 실체 단죄… 국힘, 정치투쟁 중단해야"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표

한병도 민주당 원내대표가 '조작기소 의혹 특검법'에 대해 "법안 처리 이후에도 정치 검찰의 실체와 민낯이 명명백백히 밝혀지도록 모든 역할을 다하겠다"고 밝혔습니다.한 원내대표는 오늘(6일) 국회에서 열린 최고위원회에서 "오늘 본회의에서 처리할 특검법은 윤석열 정권 당시 조작 수사, 조작 기소 의혹의 실체를 명확히 규명하고 단죄하기 위한 것"이라며 이같이 강조했습니다.그는 "국민의힘이 줄곧 문제 삼아 온 공소 취소권은 물론이고 이첩 요구권까지 법안에서 삭제했다"며 "국민의힘은 달라진 법안 내용은 외면한 채 오직 공소 취소만 외치며 억지 주장을 펴고 있다"고 비판했습니다.국민의힘이 조작기소 의혹 특검법에 반대하는 여론전 차원의 장외투쟁을 계획한 데 대해선 "국정감사를 앞두고도 장외투쟁, 예산안 심사 중에도 장외투쟁, 도대체 소는 언제 키울 작정이냐"라며 "이 정도면 의정활동 태업이나 다름없다"고 지적했습니다.그러면서 "국민의힘은 이제라도 무책임한 정치 투쟁을 중단하고 국회에서 제1야당으로서 책무를 다하기를 바란다"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)