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선거 참패에 70달러→1.1달러…사상 최저치로 '뚝'

작성 2026.11.06 10:21 조회수
선거 참패에 70달러→1.1달러…사상 최저치로 '뚝'
▲ 트럼프

미국 민주당이 중간선거에서 집권 여당인 공화당에 블루 쓰나미로 불릴 만큼 압승을 거둔 후 트럼프 밈코인 가격이 사상 최저치로 떨어졌습니다.

월스트리트저널은 현지시간 5일 트럼프 공식 밈코인인 $TRUMP 가격이 지난 24시간 동안 16% 급락해 사상 최저치인 1.12달러까지 떨어졌다고 보도했습니다.

$TRUMP는 트럼프 대통령이 지난해 1월 두 번째 임기를 시작하기 전에 출시된 가상화폐입니다.

밈코인은 인터넷 밈이나 재미, 정치적 이슈 등 화제성을 기반으로 발행된 가상화폐로, 실제 사용처가 없어 대중의 심리에 따라 가격이 급등락합니다.

가상자산 정보 제공업체 코인게코는 중간선거 승리로 민주당이 의회를 장악하게 된 가운데 기술주와 가상화폐 가격이 크게 떨어지면서 트럼프 밈코인 가격도 급락했다고 분석했습니다.

$TRUMP는 한때 트럼프 대통령의 지지자 등에게 인기를 얻어 70달러를 웃돌기도 했으나 투자 열기가 식으면서 가격이 폭락해 개인 소액 투자자들에게 큰 피해를 줬다는 비판을 받아왔습니다.

트럼프 밈코인 가격 폭락으로 지지자 등 개인 투자자 대다수가 피해를 봤지만 정작 트럼프 대통령은 가상화폐 사업으로 떼돈을 벌었다는 지적도 나옵니다.

트럼프 대통령의 연례 재정 보고서에 따르면 트럼프 대통령은 지난해 $TRUMP를 통해서만 6억 3천600만 달러, 우리 돈 약 8천630억 원의 이익을 챙겼습니다.

트럼프 대통령은 지난해 $TRUMP 보유자들을 위한 행사에 참석해 이해충돌 논란을 일으키기도 했습니다.
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