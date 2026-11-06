얼굴 한번 못 본 사위가 왜…'그알', '송파 장모 살해' 김성우 사건 추적

SBS '그것이 알고 싶다'가 서울 송파구에서 장모를 무참히 살해하고 아내를 납치한 살인범 김성우의 민낯을 파헤친다.



오는 7일 방송되는 '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')는 '악독한 재회 시나리오-김성우는 왜 장모를 살해했나?'라는 부제로, 지난 10월 11일 새벽 서울 송파구의 조용한 주택가를 충격으로 몰아넣은 비극적인 사건을 집중 추적한다.



사건 당일 새벽, 집 앞에서 피를 흘리며 쓰러진 아내를 발견한 김영훈(가명) 씨는 정체불명의 괴한이 귀가 중이던 딸 민지(가명) 씨를 차로 납치해 달아났다는 충격적인 소식을 접했다. 범인은 난폭 운전으로 200km 떨어진 강원도 양양의 야산까지 도주했고, 5시간 동안 차에 갇혀 있던 민지 씨가 가까스로 탈출하면서 사건 발생 7시간 만에 검거됐다.



피해의 중대성으로 신상이 공개된 범인의 정체는 26세 김성우로, 민지 씨와 혼인 신고를 마친 남편이자 피해자의 사위였다. 그러나 유가족은 그를 단 한 번도 만난 적이 없었던 것으로 드러났다.



김성우는 민지 씨와 대화하려다 소리를 지르는 장모를 보고 당황해 우발적으로 범행을 저질렀다고 주장하고 있다. 하지만 제작진은 김성우로부터 민지 씨를 찾아달라는 연락을 받았다는 흥신소 관계자를 직접 만날 수 있었다.



우발적 범행이라는 주장 뒤에 숨겨진 흥신소와의 거래 조건과 그가 계획한 비밀 시나리오의 진실은, 오는 7일 토요일 밤 11시 10분 방송될 '그알'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)