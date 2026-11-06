뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "경복궁 한푸 영상 이어 또?"…한복이 '중국 옷'으로 둔갑 '부글'

정다은 기자
작성 2026.11.06 10:44 조회수
PIP 닫기
중국 전자상거래 플랫폼 알리익스프레스에서 한복이 중국 전통의상 '한푸'로 둔갑한 채 판매되고 있어 논란입니다.

서경덕 성신여대 교수는 자신의 SNS를 통해 이 같은 사실을 지적하며 "한국의 한복과 중국의 한푸는 엄연히 다른 옷"이라고 강조했습니다.

서 교수는 "알리는 업체에 유통 채널만 제공하는 경우가 대부분이지만 자체 모니터링을 통해 이러한 일이 벌어지지 않도록 주의를 기울였어야 했다"고 비판했습니다.

그러면서 "알리에서는 과거 한국 전통 음식 김치가 중국식 채소 절임 '파오차이'와 함께 검색되기도 했다"며 "한복과 한푸, 김치와 파오차이를 별도 카테고리로 분리하고 더 이상 외국인들이 오해하지 않도록 조치를 취해야 한다"고 강조했습니다.

서 교수는 "진정한 글로벌 기업이라면 다른 나라 문화를 먼저 존중할 줄 아는 자세부터 갖춰야 할 것"이라며 "전 세계 한인들과 함께 각국 주요 쇼핑몰에서 왜곡된 채 거래되는 한국 문화 상품에 대해 꾸준히 시정해 나가겠다"고 덧붙였습니다.

최근 중국인 인플루언서들이 한푸를 입고 경복궁에서 찍은 영상이 온라인에 퍼지며 누리꾼의 거센 비판을 받기도 했습니다.

(취재: 정다은, 영상편집: 나홍희, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
정다은 기자 사진
정다은 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지