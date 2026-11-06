[자막뉴스] "경복궁 한푸 영상 이어 또?"…한복이 '중국 옷'으로 둔갑 '부글'

중국 전자상거래 플랫폼 알리익스프레스에서 한복이 중국 전통의상 '한푸'로 둔갑한 채 판매되고 있어 논란입니다.



서경덕 성신여대 교수는 자신의 SNS를 통해 이 같은 사실을 지적하며 "한국의 한복과 중국의 한푸는 엄연히 다른 옷"이라고 강조했습니다.



서 교수는 "알리는 업체에 유통 채널만 제공하는 경우가 대부분이지만 자체 모니터링을 통해 이러한 일이 벌어지지 않도록 주의를 기울였어야 했다"고 비판했습니다.



그러면서 "알리에서는 과거 한국 전통 음식 김치가 중국식 채소 절임 '파오차이'와 함께 검색되기도 했다"며 "한복과 한푸, 김치와 파오차이를 별도 카테고리로 분리하고 더 이상 외국인들이 오해하지 않도록 조치를 취해야 한다"고 강조했습니다.



서 교수는 "진정한 글로벌 기업이라면 다른 나라 문화를 먼저 존중할 줄 아는 자세부터 갖춰야 할 것"이라며 "전 세계 한인들과 함께 각국 주요 쇼핑몰에서 왜곡된 채 거래되는 한국 문화 상품에 대해 꾸준히 시정해 나가겠다"고 덧붙였습니다.



최근 중국인 인플루언서들이 한푸를 입고 경복궁에서 찍은 영상이 온라인에 퍼지며 누리꾼의 거센 비판을 받기도 했습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 나홍희, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)