"대체 왜 이래" 또 논란 휩싸였다…왜곡된 채 버젓이

▲ 한국 한복이 중국 한푸로 둔갑해 판매되고 있는 알리익스프레스

중국을 대표하는 전자상거래 플랫폼 알리익스프레스에서 한복이 중국 전통의상 한푸로 둔갑한 채 판매되고 있어 논란입니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(6일) 자신의 사회관계망서비스를 통해 이 같은 사실을 지적하며 한국의 한복과 중국의 한푸는 엄연히 다른 옷이라고 강조했습니다.서 교수는 알리는 업체에 유통 채널만 제공하는 경우가 대부분이지만 자체 모니터링을 통해 이러한 일이 벌어지지 않도록 주의를 기울였어야 했다고 비판했습니다.그는 또 알리에서는 과거 한국 전통 음식 김치가 중국식 채소 절임 파오차이와 함께 검색되기도 했다며 한복과 한푸, 김치와 파오차이를 별도 카테고리로 분리해 더 이상 외국인들이 오해하지 않도록 조치를 취해야 한다고 제안했습니다.이어 진정한 글로벌 기업이라면 다른 나라 문화를 먼저 존중할 줄 아는 자세부터 갖춰야 할 것이라며 전 세계 한인들과 함께 각국 주요 쇼핑몰에서 왜곡된 채 거래되는 한국 문화 상품에 대해 꾸준히 시정해 나가겠다고 덧붙였습니다.최근 중국인 인플루언서들이 한푸를 입고 경복궁에서 찍은 영상이 온라인에 퍼지며 누리꾼의 거센 비판을 받기도 했습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)