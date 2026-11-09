[정치쇼] 윤상현 "진정성 있는 계엄 사과해야…장동혁 과거 사과는 누워서 침뱉기"

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[SBS 김태현의 정치쇼]

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▷김태현 : 격주로 만나고 있는 분이지요. 국민의힘의 윤상현 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.▶윤상현 : 안녕하세요.▷김태현 : 의원님, 원래 지금 소속은 법사위이시지만 원래 외통위 오래하셨고요. 외교안보 전문가이시잖아요.▶윤상현 : 외통위 오래됐지요. 외통위원장도 했었지요.▷김태현 : 그래서 이거부터 짚어볼게요. 미국 중간선거 상원과 하원에서 민주당이 다 이겼어요. 이게 걱정이랑 기대 중에서 어디가 크세요?▶윤상현 : 저는 좀 걱정 쪽입니다.▷김태현 : 왜 그렇게 보세요?▶윤상현 : 저는 이번 중간선거 결과를 보면서 트럼프 대통령이 아메리카 퍼스트, 미국 우선주의를 계속 내세우지 않았습니까. 투자해라, 일자리 만들어서 고율의 관세 때리고, 또 이란한테 핵무기 없애겠다 전쟁 일으키고요. 모든 게 미국 우선주의로 갔는데요. 미국 우선주의의 역설로 다가왔다. 한마디로 결국 그런 정책이 고유가와 고물가로 왔다. 이번에 선거를 치를 때 미국에서 갤런당 4달러가 넘었어요.▷김태현 : 넘었지요.▶윤상현 : 넘으니까 이거에 대해서 완전히 심판을 해버린 거다. 그래서 블루웨이브가 아니라 블루쓰나미가 됐는데요.▷김태현 : 네.▶윤상현 : 의석수를 제가 보니까요. 이번 중간선거 결과 나오기 전까지 하원을 보면 공화당이 218, 민주당이 214였어요. 4석 차이인데요. 지금 나오는 거 보면 255석을 민주당이 넘어선다는 거예요. 상원도 선거 전에는 공화당이 53, 민주당이 45, 그리고 무소속 민주당 계열의 2명 이렇게 였는데요. 지금은 54석을 민주당한테 주고, 알래스카와 미시시피에서도 상원의원을 다시 빼앗아온다. 그러면 56석이 넘어요. 그래서 상원 55석이 넘고, 하원이 260석 이상 넘는 건 닉슨 대통령 그때 이후에 처음이다. 그래서 이런 식으로 미국 민주당 의회의 견제를 받게 되면 레임덕이 될 거다. 저는 레임덕이 아니라 앵그리덕이 될 거다.▷김태현 : 앵그리덕이요?▶윤상현 : 앵그리덕. 이분은 마이웨이를 계속할 겁니다. 그래서 외교정책에 있어서는 본인의 어떤 레버리지, 재량권이 대게 있거든요. 그러면 북미회담 강행하지요. 그러면 그 결과가 북한을 핵보유국으로 인정하는 결과가 올 거다. 또 이란에 대해서 1월 이전에 아마 최후의 일격을 한번 가할 거다 이렇게 보고요. 전작권, 주한미군 철수 여러 문제가 있습니다마는 전작권 전환에 대해서는 민주당의 어떤 의회의 견제가 강해지기 때문에 제가 보기에는 민주당 상원에 만든 국방수권법에 보면 내년도부터 3개월마다 국방부가 평가하는 것을 보내라, 의회에. 그렇기 때문에 전작권전환이 예상보다는 길어질 것이다. 우리 이재명 정부가 하는 대로 그렇게 쉽게 되지는 않을 거다.▷김태현 : 네.▶윤상현 : 그래서 저는 이게 불가측성, 불예측 가능성이 훨씬 더 어려워졌다. 불예측스럽다.▷김태현 : 레임덕이 차라리 낫지 앵그리덕이면 이제 자기가 하고 싶은 대로 더,▶윤상현 : 앵그리덕이 되면 가고 싶은 자기의 뭔가 레거시를 만들게 되는 겁니다.▷김태현 : 더 무리수를 던질 수도 있다는 거잖아요.▶윤상현 : 그럼요. 그럴 수 있지요.▷김태현 : 그러면 북미회담 통해서 우리 입장에서 북한을 핵보유국도 인정할 수도 있고요.▶윤상현 : 핵보유국으로 인정합니다.▷김태현 : 또 관세문제 있잖아요. 지금 실제로 나오는 얘기가 미국에 공장을 짓지 않으면 관세가 최고 300%다 뭐 이런 얘기도 했는데요. 이 관세문제로 우리에 대한 압박이 더 커지면요.▶윤상현 : 이 사람은 관세에 대해서 우리가 15% 하지 않았습니까. 작년에 11월 한미 간에 조인트 팩트시트(공동 설명자료)를 사인을 했지요. 그런데 300%로 때리겠다라는 것은 이 사람은 미국 우선주의는 절대로 버리지 않습니다. 미국에 투자해라, 또 그럼으로써 일자리를 늘리겠다. 이 정책은 변함이 없습니다. 그래서 이걸 엄포로 들어서는 안 된다.▷김태현 : 네.▶윤상현 : 그렇다고 해서 우리가 그대로 따라가서는 안 된다. 우리는 작년에 합의한 한미 조인트 팩트시트라는 게 있지 않습니까. 그거를 보고 계속해서 우리 대응책을 해나가야 되지만, 백악관이 강경화가 되니까 백악관 외교도 잘해야 되겠고요. 또 민주당 상원에 대해서 민주당 외교도 잘해야 되겠고요. 특히 중요한 것은 이번에 주지사들을 보면 민주당 주지사들이 많이 당선이 되지 않습니까. 텍사스에 보면 지나 히노호사라는 하원의원 출신인데, 이 사람이 당선되자마자 뭐라고 합니까. AI 규제하겠다, AI 데이터센터 짓지 말아라. 뭐 이런 식으로 합니다. 그런데 거기에 보면 우리가 텍사스에 엔시날 복합화력발전소 223억 달러 해서 겠다고 하지 않았습니까. 그게 예정대로 안 갈 수도 있다. 조지아주 같은 데서는 키샤 랜스 보텀스라는 주지사가 여기도 AI 데이터센터 용납 안 하겠다. 주민들의 불만부터 먼저 해소하겠다. 그래서 우리가 주정부에 대한 외교도 강화해야 된다 이런 말씀을 드리고 싶습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 한미관계가 점점 어려워지네요. 미국에 대응하기가요. 국내 이슈 좀 볼게요. 민주당이 조작기소 특검법을 강행처리한 것에 대해서 국민의힘이 장외투쟁으로 지금 맞불을 놨고, 잠시 후에는 청와대 앞에서 현장 최고위, 그다음에 1인 시위를 진행한다고 합니다.▶윤상현 : 네.▷김태현 : 이 특검법에 대해서 국민의힘에서는 "이재명 탈옥법이다." 뭐 이런 이야기를 한다던데요. 왜 이런 의심을 못 떨치시는 건가요?▶윤상현 : 얘기하면 이재명 탈옥법, 저는 이재명 대통령을 위한 이재명 특별법이다. 조작기소 특검법이라고 하는데요. 그 내용을 보면 공소취소할 수 있는 특검법이다. 그래서 공소취소 특검법이 언어조작이라는 겁니다.▷김태현 : 일단 권한은 뺐어요.▶윤상현 : 그런데 지난 9월 18일인가요? 이재명 대통령이 기자회견하면서 공소취소 조항은 빼겠다라고 했는데 그건 아무 의미가 없습니다. 왜냐, 형사소송법 개정 이전에 검사들, 공소청에 있는 검사 20명을 파견해서 직접 수사권한을 주겠다는 거거든요.▷김태현 : 부칙에 수사권에 관해서는 개정 전 형사소송법으로 한다.▶윤상현 : 개정 전 형사소송법으로 하니까요. 그러면 그 사람들이 공소청을 통해서 공소취소할 수가 있고요. 이게 가장 큰 문제는 뭐냐 하면,▷김태현 : 파견검사가 할 수도 있다?▶윤상현 : 파견검사가 할 수가 있는 겁니다. 수사권에 대해서 직접 수사권을 가지기 때문에 공소청에서 나온 검사들, 공소청에서 결국에는 수사, 소위 말해서 공소취소를 할 수 있는 법적인 여지가 있다는 거고요. 지금 이재명 대통령은 대통령 당선 전에 8개 사건에 12개 범죄혐의에 5개 재판을 받고 있던 피고인이지 않으셨습니까. 그런데 모든 게 재판이 중단이 됐어요. 그런데 그 사건, 심지어 대법원에서 유죄취지로 파기환송된 선거법위반 사건도 들여다보겠다는 겁니다. 대통령 사건을 전부 다 들여다보겠대요. 그런데 어떻게 합니까. 이 특별검사 임명을 누가 합니까, 대통령이 합니다.▷김태현 : 네.▶윤상현 : 누구도 자기 사건의 재판관이 될 수 없다는 법치주의의 대원칙을 위배하는 것이다. 이걸 어떻게 수사의 공정성을 담보할 수 있느냐, 이것은 한마디로 권력의 사유화이다. 그리고 가장 큰 문제는 수사와 기소를 분리하고, 검찰청의 수사권을 폐지하지 않았습니까. 그런데 과거의 형사소송법을 가지고 검사들 파견을 해서 수사를 할 수 있게 했다.▷김태현 : 수사를 할 수 있게 했다. 기소도 할 수 있다.▶윤상현 : 이게 말이 되느냐. 이것은 위법수사이다. 그래서 저는 공소청에서 파견 온 검사들이 만약에 수사를 하게 되면 이 사람들도 이번에 계엄에 군인들, 경찰들, 공무원들 동원됐다고 법적 처벌받지 않았습니까. 이 사람들도 법적 처벌받는다. 그래서 이 공소청에서 빠져나온 검사들 잘못했다가는 법적 처벌을 받기 때문에 스스로 그것을 고사를 해야 된다. 그리고 또 하나 중요한 것은 형사소송법 개정안을 우리가 10월부터 통과시킬 때 민주당이 공소기각 사유를 두 가지를 첨부를 했습니다. 하나는 중대한 위법수사, 또 하나는 소추재량권의 현저한 이탈. 이 두 가지 사유를 가지고 공소기각 할 수 있는데요. 공소기각으로 가는 유도장치까지 만들어놨다. 그래서 이것은 이재명 대통령의 사법 시한폭탄 제거를 위한 공소취소 특검법이다. 그래서 이것을 장동혁 대표가 이재명 대통령 탈옥법이다 이렇게 얘기한 것 같습니다.▷김태현 : 그러니까 의원님 말씀은 민주당에서는 대통령이 특검한테 공소취소 권한 주지 말라 그랬잖아. 그래서 우리가 그거 뺐어라고 얘기는 하지만요. 파견검사들을 통해서 할 수 있다 이런 말씀이신 거잖아요.▶윤상현 : 그럼요.▷김태현 : 개정 전 형사소송법을 준용하게 돼 있으니까요. 그 파견검사의 수사권에 대해서는요.▶윤상현 : 네.▷김태현 : 알겠습니다. 장 대표가 여기에 대해서 강하게 비판을 하고 그러면서 현장최고위도 오늘 한다는데, 장외투쟁도 하고 있고요. 장 대표 얘기 들어보면 총선 이겨서 대통령 탄핵시킨다 이런 얘기도 하거든요.▶윤상현 : 그런데 사실 탄핵이라는 게 재적 3분의 2 이상의 의석수를 가져야 가능한데, 우리가 아무리 탄핵안을 발의하더라도 통과는 안 됩니다.▷김태현 : 지금 발의도 안 되지요.▶윤상현 : 탄핵 발의 자체가 안 되지요. 그러면 우리가 이게 탄핵안을 만들겠다는 의지의 표명이다. 탄핵이라는 게 뭡니까. 중대한 헌법과 법률위반이 있을 때 하는 거다. 그러면 공소취소 특검법, 조작기소 특검법이 위헌·위법이지 않습니까. 그러면 이거를 대통령이 거부권을 행사하지 않고 이것을 소위 말해서 선포를 하게 되면, 결국에는 법령 선포를 하게 되면 결국은 같이 부화뇌동하는 거 아닙니까. 결국은 헌법과 법률을 중대하게 위반하기 때문에 결국 그래도 탄핵해야 된다라는 게 레토릭이지만, 법적인 근거는 가지고 있다라는 말씀을 드립니다.▷김태현 : 알겠습니다. 법무부 장관 후보자가 지명이 됐어요. 이용철 방위사업청장이요. 사실은 아무도 예상 못했던, 하마평에서도 언론에 나오지 않았던 분이지요.▶윤상현 : 전혀 예상을 못 했습니다.▷김태현 : 그리고 이렇게 이름이 알려지신 분은 아니거든요.▶윤상현 : 그렇지요.▷김태현 : 여의도에서도 누구라고 했을 때 아, 누구 하고 아는 분이 아니에요.▶윤상현 : 저도 모르던 분이었습니다.▷김태현 : 그렇지요. 이거 법사위에서 인사청문회 할 거잖아요. 의원님은 찬성이세요, 반대세요?▶윤상현 : 일단은 여러 가지 의구심을 갖기 때문에 적절하지 않다라는 의견을 갖고 있고요. 그래서 인사청문회를 보면서 하겠지만 일단 이용철이라는 분 자체가 우리가 78년 만에 형사·사법체계시스템의 변혁을 완전히 가져오지 않았습니까? 그러면 어떻게 해야 됩니까. 이거에 맞는 전문성이나 정치적 중립성이 담보돼야 되는데 이거하고는 거리가 먼 분이다.▷김태현 : 왜이지요?▶윤상현 : 왜냐하면 이분이 이재명 대통령하고 민변활동을 같이 했고요. 또 새길이라는 법무법인에서 같이 또 있었고, 2010년 성남시장 할 때 인수위원이었고, 또 성남산업진흥재단 대표였고, 또 방사청장이었고요. 1년 만에 이거를 쓴다. 그러니까 이게 보이지 않는, 드러나지 않은 핵심이다라고 얘기를 하거든요.▷김태현 : 대통령과 오랜 인연.▶윤상현 : 오랜 인연을 가지고 있는 분이다. 그래서 대통령 인사를 보면 그냥 친소관계를 가지고, 어떤 전문성이나 능력을 가지고 하는 게 아니라 친소관계로 하는 것 같고요. 그건 또 항상 성남라인 그쪽에서 나온다. 그래서 이분에 대한 평이 어떠냐 하면 본인이 확고하게 믿는 것이라면 돌출 행동도 할 수 있는 분.▷김태현 : 이 신임 법무부 장관에 대한 평이요?▶윤상현 : 법무장관에 대한 평이 그렇습니다. 그리고 유동규 성남도개공 기획본부장은 뭐라고 했습니까. 이 양반은 물불 가리기 않고 할 사람이다. 그래서 결국에는 '공소취소부 장관'으로 발탁한 게 아니냐 이런 느낌을 주는 게 사실입니다.▷김태현 : 알겠습니다.▶윤상현 : 일단 정치적 전문성이 없고, 성남라인에서 왔고요. 또 이분을 발표한 게 언제입니까. 조작기소 특검법 통과시킨 11월 6일에 발표했습니다. 그래서 여기는 뭔가 또 여러 가지 문제점이 있을 수 있겠구나 이런 생각을 갖고 있습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 다음 달 3일이면 계엄 2년 되잖아요. 이것도 당의 또 사과 문제 얘기 나오던데요. 정점식 원내대표는 장 대표와 상관없이 사과하기로 했다라는 조선일보 단독보도가 있었는데, 아직 결정된 바 없다 이렇게 얘기하는 거 같고요.▶윤상현 : 저는 기본적으로 국민 눈높이에 달려 있다. 우리 김태현 앵커님, 어떻게 생각하세요? 우리가 사과해야 된다고 생각하시지요? 우리가 지금까지 1차 사과를 했습니다. 장동혁 대표가 1주기 사과 때 뭐라고 했습니까. 민주당의 의회폭거가 만든 게 계엄이다. 사과 안 했지요, 1주기 때?▷김태현 : 네, 안 했지요.▶윤상현 : 그러면 민주당의 의회폭거를 만든 사람이 누구입니까. 민주당 의회폭거는 우리가 총선을 잘못 치렀기 때문 아닙니까. 총선을 그때 누가 치렀습니까. 장동혁 중앙당 사무총장, 한동훈 당대표가 치르지 않았습니까. 그것은 누워서 침 뱉기 격의 사과였다.▷김태현 : 장 대표가 1주년 때 한 건요?▶윤상현 : 1주기 때요. 결국에 중요한 것은 국민의 눈높이, 우리의 진정성입니다. 우리의 진정성을 국민이 받아줬느냐, 받아주지 않았다라는 게 일반적인 평가인 겁니다. 갤럽의 지난주 여론조사 보십시오. 우리 아직도 민주당한테 8% 집니다. 36% 대 28%. 그러면 우리가 정말로 진정성을 드러내야 됩니다.(한국갤럽이 지난 3∼5일 전국 만 18세 이상 1,001명에게 조사한 결과 이 대통령의 직무수행에 대한 긍정평가 41%. 정당지지도는 더불어민주당이 36%, 국민의힘이 28%를 기록. 그 밖에 조국혁신당은 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1%, 무당층 28%. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰방식으로 진행. 표본오차는 95% 신뢰수준 ±3.1포인트. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.)▶윤상현 : 그리고 그거와 함께 우리가 변화되는, 행동하는 모습을 보여줘야 된다. 그래서 이걸 가지고 해야 된다, 말아야 된다 싸울 게 아니라 정말로 국민의 눈높이가 어떤가 한번 여론조사라도 해 봐라. 국민분들이 아마 평가를,▷김태현 : 하는 걸 좋아하실 것 같은데요.▶윤상현 : 하는 걸 좋아하지요. 우리가 진정성 있는 사과도 하고요. 이거는 숫자의 문제, 사과의 횟수의 문제가 아니라 우리의 진정성의 문제다. 진정성을 한번 보여주고, 그걸 통해서 우리가 변화하고 혁신하는 그 행동과 같이 가야 된다 이 말씀을 꼭 드리고 싶어요.▷김태현 : 그러니까 의원님처럼 그렇게 생각하시고 그렇게 하시면 좋은데요. 지금 보니까 장 대표를 비롯한 당 지도부와 당권파라고 불리는 사람들은 인터뷰에서 얘기한 거 보면 이거 지지층 분열시키는 일이다 이러면서 사과에 대해서 선을 긋거든요. 언제까지 할래? 뭐 이러면서요.▶윤상현 : 이분들은 바라보는 게 당원이고, 강성지지층을 바라보기 때문에 그렇지요.▷김태현 : 네.▶윤상현 : 우리 수도권에서 중도·수도권·청년, 중·수·청을 바라보는 사람들의 입장은 완전히 다르지요. 그래서 어디에 주안점을 두느냐에 따라 달라요. 그러니까 본인의 정치를 하는 지지기반에 따라 이 차이가 있다, 인식의 갭입니다.▷김태현 : 의원님처럼 수도권 격전지에서 치러본 적이 없어서 그런 거 아니에요?▶윤상현 : 그렇지요. 소위 말해서 이 국회의원선거를 한번 호되게 치러보면요.▷김태현 : 의원님은 여러 번 호되게 치렀잖아요.▶윤상현 : 저는 호되게 치렀지요. 무소속도 두 번 해 보고요. 정말로 5선까지 하면서 선거를 호되게 한번 치러보면 저런 말이 쉽게 나올 수가 없습니다.▷김태현 : 쉬울 때가 없었지요.▶윤상현 : 정말로 그렇습니다. 그래서 이거에 대해서 한번 여론조사를 해 봐라. 지역별로 여론조사를 해 보고, 일반국민 여론조사를 해 봐라. 아마 진정성 있는 사과가 필요하다라는 게 아마 과반이 넘어갈 겁니다.▷김태현 : 돈 들여서 여론조사 안 해 봐도 딱 보면 아는 건데요.▶윤상현 : 딱 보면 알지요.▷김태현 : 그렇지요. 알겠습니다. 의원님, 당내 이슈 하나만 더 짚어볼게요. 의원님이 만든 'BTS 연대'라는 이 말이요. 다 연대하자는 거잖아요.▶윤상현 : BTS, 밴드 투게더 스트롱거(Band Together Stronger). BTS 연대인데요. 사실 한번 우리 과거에 한번 예를 보십시오. DJP 연합 서로 정치적 기반이나 걸어온 길이나 달라요.▷김태현 : 달라요.▶윤상현 : DJP 연합을 통해서 정권 창출했어요. 그러나 1987년 한번 보십시오. YS-DJ 분열됐어요.▷김태현 : 졌어요.▶윤상현 : 졌지요. 마찬가지입니다. 우리가 2028년 총선승리, 다음 대선 정권창출을 위해서는 뭉쳐야 돼요. BTS, 밴드 투게더 스트롱거 이거를 던졌어요. 그래서 '오동석장(오세훈-한동훈-이준석-장동혁)' 다 연대를 하자.▷김태현 : 그런데 '장(장동혁)'이 '동(한동훈)'을 죽어도 싫다고 해서요.▶윤상현 : '동(한동훈)'을 싫어하면 사람이, 제가 말씀드리잖아요. 그러면 그 사람들은 왜 했습니까. 예를 들어서 DJP(김대중-김종필)는 서로 완전히 달라요. 과거에 싸우던 분들이요. 그럼 뭉쳐서, 우리의 대의는 뭡니까. 이재명 정부가 대한민국의 자유민주공화정을 붕괴시키고 있지 않습니까. 대한민국을 망치고 있는 걸 살려야 되는 국민적인 염원을 위해서는 우리가 뭉쳐야 되지요. 그걸 해내는 게 지도자예요.▷김태현 : 네.▶윤상현 : 저 사람이 싫다, 안 된다 이게 아니라 아브라함 링컨을 한번 공부해 봐라. 링컨 대통령이 자기의 정적들 에드윈 스탠턴 변호사를, 정적을 국방장관에 임명하고요. 윌리엄 수어드를 국무장관에 임명하고요. 또 새먼 체이스를 재무장관, 에드워드 베이츠를 법무에. 전부 정적들을 갖다 놓고 그래서 통합을 이루지 않습니까. 그런 걸 한번 보여줘라. 그래야 당신한테 정말로 별의 순간이 다가오기 시작한다 이 말씀을 드려요. 그런데 못 알아들어요. 너무너무 제가 보기에는 안타까운 거예요.▷김태현 : 시간이 없으니 짧게요. "장 대표가 통합에 나서지 않을 경우 새로운 정치적 플랫폼을 만들어야 된다." 이 말씀을 하셨잖아요. 그게 뭐예요? 신당?▶윤상현 : '정치적 플랫폼'이라는 게, 정치 공간 이게 장동혁 대표가 그래도 가장 기득권을 가진 대표 아닙니까. 그러면 본인이 한번 불러서 정치적 플랫폼, 공간과 뭐 연석회의든 지도자회의든 한번 해 봐라. 그거를 못하면 우리 같은 사람이, 저 같은 사람이 보수통합의 베켄바워의 역할을 한번 해 보고 싶다. 당신이 먼저 해 보고, 안 되면 우리들 나름대로 이런 역할을 해나가겠다. 일단 기회를 드리는 겁니다.▷김태현 : 신당 얘기는요?▶윤상현 : 신당은 아닙니다. 신당은 아니고, 우리들 나름대로 뜻을 같이 하는 분들끼리 플랫폼을 만들어보겠다라는 겁니다.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 국민의힘의 윤상현 의원이었습니다. 감사합니다.▶윤상현 : 감사합니다.