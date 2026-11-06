LIV 골프, 출범 5년 만에 사업 종료

▲ LIV 골프

사우디아라비아의 자금력을 앞세워 골프계 지형을 흔들었던 LIV 골프가 5년 만에 막을 내리게 됐습니다.LIV 골프는 6일(한국시간) 홈페이지를 통해 "사업을 질서 있게 종료하는 절차에 들어갈 계획"이라며 "미국 파산법 11조에 따른 회생 절차를 통해 새로운 사업 모델을 출진하려 했으나 투자자들과 최종 합의에 이르지 못했다"고 밝혔습니다.스콧 오닐 LIV 골프 최고 경영자는 "전 세계 젊고 다양한 팬들을 끌어들이기 위해 노력했던 것은 잊지 못할 경험이었다"며 "LIV 골프는 즐겁고 도전적인 여정이었으며, 무엇보다 보람 있었다"고 작별 인사를 전했습니다.앞서 LIV 골프 법률 대리인은 이날 미국 뉴저지주 트렌턴 파산법원에서 열린 심리에서 사업을 정리하기로 했다고 밝혔습니다.매슈 윌리엄스 변호사는 "채무자들은 현재 새로운 사업 모델인 'LIV 2.0' 계획을 더 이상 추진하지 않고 있다"며 "모두가 최선을 다했지만, 재정적 지원과 선수들의 지지를 확보하지 못했다.사업을 정리하는 절차에 들어가고 있다"고 말했습니다.LIV 골프는 2022년 사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 막대한 자금 지원을 등에 업고 기존 미국프로골프(PGA) 투어에 대항하는 새로운 골프 투어로 출범했습니다.당시 세계 정상급 선수들을 거액의 계약금으로 영입해 골프계에 큰 파장을 일으켰습니다.브라이슨 디섐보와 더스틴 존슨(이상 미국), 욘 람(스페인) 등 다수의 스타 선수가 LIV 골프에 합류했습니다.그러나 그동안 50억 달러(약 6조 8천억 원) 이상을 투자한 PIF가 국제 정세 변화를 이유로 재정 지원을 중단하면서 위기를 맞았습니다.LIV 골프는 사모펀드 운용사 BC 파트너스의 투자를 받아 재출범을 추진했습니다.그러나 욘 람, 세르히오 가르시아(스페인) 등 주요 선수들의 참여를 끌어내지 못하면서 BC 파트너스는 투자 계획을 철회했습니다.재정적 지원과 선수 확보에 실패한 LIV 골프는 결국 재출범 대신 사업 종료를 선택했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)