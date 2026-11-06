'발롱도르' 케인, 뮌헨과 2029년까지 재계약…스포츠 매체 "유럽 무대 최고액 계약"

▲ 2029년까지 바이에른 뮌헨과 재계약한 해리 케인

2026년 발롱도르의 주인공 해리 케인(33)이 소속팀 바이에른 뮌헨(독일)과 2029년까지 재계약했습니다.뮌헨 구단은 6일(한국시간) 홈페이지를 통해 "케인과 2029년 6월 30일까지 재계약했다"라며 "공식전 161경기에 출전해 156골을 터트린 케인은 지난주 세계 최고 선수인 발롱도르의 주인공이 됐다"고 밝혔습니다.케인의 계약 조건은 공개되지 않았지만, 스포츠 매체 디애슬레틱은 "순수 연봉만 따지면 뮌헨 구단 역사상 최고액일 뿐만 아니라 유럽 무대에서도 최고액"이라고 전했습니다.2023년 여름 토트넘(잉글랜드)을 떠나 뮌헨으로 이적한 케인은 독일 분데스리가 2회 우승, DFB-포칼 1회 우승, 프란츠 베켄바워 슈퍼컵 2회 우승 등 5차례 트로피를 들어 올렸습니다.케인은 2023-2024시즌과 2025-2026시즌에 유럽 최고의 득점왕에게 수여하는 골든슈를 받았고, 마침내 생애 처음으로 2026년 발롱도르 수상자로 뽑히는 영광까지 맛봤습니다.뮌헨 입단 이후 케인은 공식전 161경기에서 156골을 쏟아냈는데, 분데스리가만 따지면 102경기에서 102골로 '경기당 1골'의 놀라운 결정력을 과시했습니다.케인은 홈페이지를 통해 "구단과 팬, 뮌헨이라는 도시를 사랑한다. 구단의 일원이라는 사실이 매우 자랑스럽다"며 "나는 뮌헨에 머물기를 간절히 원했고, 이제 더 많은 트로피를 들어 올리고 싶다"고 소감을 전했습니다.(사진=게티이미지)