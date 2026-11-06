'조규성 선발출전' 미트윌란, 아약스에 완패…UECL 3경기 연속 무승

▲ 볼을 다투는 조규성

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축구 대표팀 공격수 조규성이 선발 출전하고 홍현석이 교체로 나선 미트윌란(덴마크)이 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL) 리그 페이즈에서 3경기 연속 무승에 그쳤습니다.미트윌란은 6일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 아약스(네덜란드)와 2026-2027 UECL 리그 페이즈 3차전에서 전반 43분 1명이 퇴장당하는 악재 속에 1대 6으로 완패했습니다.1차전에서 에그나티아(알바니아)와 1대 1로 비긴 미트윌란은 2차전 상대인 신트트라위던(벨기에)에 0대 1로 패한 뒤 이날 아약스에 대패하며 3경기 연속 무승(1무 2패·승점 1)에 빠졌습니다.미트윌란의 공격수 조규성은 투톱 스트라이커로 선발 출전해 후반 시작과 함께 교체될 때까지 1차례 슈팅과 1차례 키패스를 기록했지만 공격포인트 없이 물러났습니다.벤치에서 대기하던 홍현석도 후반 23분 교체 투입된 뒤 공격포인트를 기록하지 못했습니다.전반 9분 만에 선제골을 내준 미트윌란은 전반 28분 동점 골을 넣으며 반격에 나섰지만, 전반 43분 미드필더 키엘 베티엔이 경고 누적으로 퇴장당하며 수적 열세에 빠졌습니다.미트윌란은 후반 들어 속절없이 무너졌고, 5골을 내리 허용하며 1대 6 완패의 굴욕을 맛봤습니다.'젊은피 공격수' 김예건이 선발로 나선 츠르베나 즈베즈다(세르비아)는 이날 세르비아 베오그라드의 라이코 미티치 스타디움에서 열린 인테르 클루브 디에스칼데스(이탈리아)와 2026-2027 UECL 리그 페이즈 3차전에서 2대 1로 역전승했습니다.이로써 즈베즈다는 리그 페이즈 무대에서 첫 승리를 따내며 1승 1무 1패(승점 4)를 기록했습니다.왼쪽 날개로 선발 출전해 'UECL 데뷔전'을 치른 김예건은 1차례 유효 슈팅이 골키퍼에게 막히면서 공격포인트 없이 전반전만 뛰고 교체됐습니다.김예건은 전반 35분 원톱 스트라이커 알렉산다르 카타이에 기막힌 침투 패스를 내줬고, 카타이가 득점으로 마무리하며 UECL 무대 첫 공격포인트를 달성하는 듯했습니다.하지만 카타이가 득점 직전 상대 수비수를 가격하는 장면이 비디오판독(VAR)에 잡히면서 골이 취소돼 김예건의 도움 기록도 사라졌고, 카타이는 레드카드를 받고 퇴장당했습니다.수적 열세에 빠진 즈베즈다는 후반 6분 상대 팀 윙어 도미 베를랑가가 경고 누적으로 퇴장당해 수적 균형을 맞췄습니다.즈베즈다는 후반 17분 선제골을 내줬지만, 후반 35분 동점 골을 뽑아냈고 후반 추가시간 상대 자책골이 나오며 2대 1로 승리했습니다.한편, 축구 대표팀 공격수 오현규가 선발 출전한 베식타시(튀르키예)는 셀틱(스코틀랜드)과 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 4차전에서 2대 3으로 역전패했습니다.베식타시는 셀틱에 발목을 잡히면서 리그 페이즈 무대에서 첫 패배를 떠안고 2승 1무 1패(승점 7)를 기록했고, 셀틱(1승 3패·승점 3)은 3연패 뒤 첫 승리의 기쁨을 맛봤습니다.이날 베식타시의 오현규가 원톱 스트라이커로 선발 출전한 가운데 셀틱의 공격수 양현준이 햄스트링 부상 여파로 결장해 '코리언 더비'는 이뤄지지 않았습니다.전반을 득점 없이 마친 베식타시는 후반 9분 선제골을 넣었지만, 후반 15분 동점 골을 내주고 말았습니다.오현규는 후반 25분 공격포인트 없이 교체됐습니다.후반 33분 역전 골을 허용한 뒤 후반 40분 재동점골로 따라붙은 베식타시는 후반 42분 끝내 재역전 골을 허용하며 무너졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)