평일인데 60만 명 몰렸다…프랑스 또 대규모 항의 시위

▲ 프랑스 최대 인파 시위

프랑스 주요 노동조합과 학생 단체가 열악한 공공부문 서비스와 높은 물가에 항의하기 위해 5일(현지시간) 다시 거리로 나섰습니다.AP, AFP, 로이터 통신에 따르면 에너지 비용 등 생활비 상승에 항의하고 임금 인상을 요구하는 노조 파업이 수도 파리와 리옹, 마르세유, 낭트 등 전국 각지에서 벌어졌습니다.프랑스 내무부는 이날 오후 5시까지 파리를 포함해 전국에서 60만명 넘게 시위에 참여한 것으로 잠정 집계했습니다.앞서 세 차례 열린 대규모 주말 시위에는 당국 추산으로 55만명, 41만명, 32만명이 각각 참여했는데, 평일(목요일)인데도 그보다 많은 사람이 거리로 나선 겁니다.앞서 프랑스 국내 정보기관은 파리 외 지역 집회에 50만∼70만명이 참여할 걸로 예상했다.또한 내무부는 오후 2시께 파리 행진이 시작되기 전에는 27만명이 참여한 것으로 집계했습니다.주최 측인 노동총동맹(CGT)은 160만명이 참여했다고 집계했습니다.CGT는 파리와 마르세유, 보르도, 릴 등지에서 열린 대규모 시위를 가리켜 '2023년 이후 전례 없는 수준'이었다고 평가했습니다.소피 비네 CGT 사무총장은 "더 오래 기다릴수록, 청구서만 올라갈 뿐"이라며 정부에 즉각적인 대응을 촉구했습니다.세바스티앵 르코르뉘 총리는 오는 9일 노조 및 사용자 단체들과 생활비, 임금에 관한 회의를 개최할 예정이라고 밝혔습니다.고등학생들은 이날도 전국 곳곳의 학교 출입구를 봉쇄하고 시위를 벌였습니다.학생 뿐 아니라 교사들도 파업에 동참했습니다.교육부에 따르면 전국 3천700개 고등학교 가운데 81곳이 봉쇄됐습니다.그러나 학생 단체는 약 3분의 1에 가까운 1천개 이상 학교에서 수업이 정상적으로 이뤄지지 못한다고 집계했습니다.주요 노조는 공동성명을 내 프랑스가 경기침체(리세션) 위기에 있고 해고 계획도 늘고 있다면서 "연료, 식품, 임대료, 가스, 전기 등 모든 게 오르고 있다"며 "임금과 연금만 안 오른다"고 주장했습니다.이날 시위에서 학생과 노동자들은 교육, 보건, 철도, 우편 등 다양한 공공 부문에서 운영이 제대로 되지 않고 있다며 정부에 개선을 요구했습니다.노조는 구체적으로는 12.31유로(약 1만9천원)인 최저 시급 인상을 요구하고 있습니다.