'전자발찌' 풀린 지 2주 만에 전 연인 살해

<앵커>



서울의 한 다세대주택에서 60대 남성이 헤어진 연인이었던 70대 여성을 살해했습니다. 남성은 앞서 여성을 스토킹해 위치 추적 전자발찌까지 착용했지만 이 조치가 해제된 지 2주 만에 범행을 저질렀습니다.



임지현 기자입니다.



<기자>



어제(5일) 새벽 서울 불광동 주택가.



경찰차 2대가 들어서더니 1시간쯤 뒤 구급차도 출동합니다.



70대 여성 A 씨가 실종됐다는 신고를 받고 위치를 특정한 경찰이 소방 당국에 특정 주택의 문을 열어 달라고 요청한 겁니다.



이곳은 A 씨의 과거 연인이었던 60대 남성 B 씨의 집으로, A 씨는 집 안에서 숨진 채 발견됐습니다.



경찰은 B 씨를 살인 혐의로 현행범 체포했습니다.



남성은 외상 흔적 없이 의식불명 상태로 발견돼 병원에 이송됐습니다.



[인근 주민 (5일) : 아우 떨려서 죽겠어. 어제 2시에도 (A 씨 짐을) 같이 들어주고, 같이 말 나누고 (했는데….)]



[인근 주민 : (A 씨와 B 씨가) 헤어진 지 3~4개월 됐는데, (B 씨가) 스토킹 신고당했대요.]



B 씨는 과거 A 씨에게 폭행과 스토킹을 저지른 혐의로 4건의 신고를 받은 전력이 있습니다.



지난 7월에는 경찰이 구속영장도 신청했지만 당시 검찰은 B 씨가 암 수술 직후라는 이유 등을 들어 반려했습니다.



경찰은 대신 B 씨에 대해 법원에 잠정조치를 신청했고 B 씨는 7월 중순부터 한 달 동안 구치소에 유치됐습니다.



또 석방 후부터 지난달 22일까지 위치 추적 전자발찌를 착용했는데, 위치 추적이 종료된 지 2주 만에 범행을 저지른 겁니다.



경찰은 부검을 통해 A 씨의 사망 원인을 확인하는 한편, B 씨가 치료를 마치는 대로 정확한 범행 동기와 경위를 조사할 계획입니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 안여진)