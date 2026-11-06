[날씨] 찬 바람에 기온 '뚝'…주말까지 초겨울 추위

강한 찬 바람이 불면서 주말까지 초겨울 추위를 보이겠습니다.



현재 서울 기온 6.8도로 시작하는데요.



오늘(6일) 한낮에도 9도에 그치며 어제 낮보다 10도가량 낮아 종일 쌀쌀하겠고요.



절기 입동인 내일 아침 기온은 영하 1도까지 떨어져 올가을 들어 가장 춥겠습니다.



보온에 단단히 신경 써주셔야겠습니다.



이렇듯 오늘 전국적으로 바람이 강하게 불겠습니다.



특히 강풍특보가 발효 중인 일부 해안과 강원 산지는 돌풍이 몰아치겠고요, 대부분 먼 해상에서는 물결이 매우 거세게 일겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



바람도 강하게 부는 데다 강원 영동 지역은 대기도 건조해 불씨 관리 철저히 해 주셔야겠습니다.



현재 기온 홍성이 7.1도 가리키고 있고요.



오늘 한낮에 춘천 10도, 대전 11도에 그치겠습니다.



일요일에는 중부 지방에 비가 조금 내리겠고 다음 주 초반까지 평년보다 쌀쌀하겠습니다.



(박세림 기상캐스터)