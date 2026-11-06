'대통령의 Y' 시작…"합리적 논쟁, 많이 할수록 좋다"

<앵커>



이재명 대통령이 직접 출연해서 진행자와 대담하는 형식의 자체 유튜브 방송을 시작했습니다. 첫 방송에서는 공개적인 소통 방식의 장점을 강조하면서 계속 이어 나가겠다고 말했습니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 직접 국민의 궁금증에 답하고 정책을 설명하겠다는 취지로 시작된 유튜브 대담 프로그램 '대통령의 Y'.



첫 방송 주제는 이 대통령의 '소통 철학'이었습니다.



잦은 SNS 소통이 논란을 키울 수 있다는 우려에 대해 "합리적 논쟁은 많이 할수록 좋다"며 이렇게 말했습니다.



[이재명 대통령 (어제, 유튜브 '대통령의 Y' ) : 진리는 토론할 필요가 없죠. 그런데 정책이란 입장이 다르기 때문에 당연히 논쟁을 해야 됩니다. 그래서 논란이라는 것도 저는 두려워할 게 아니라….]



국무회의 생중계 문제에 대해서는 "국민의 신뢰를 획득하는 방법 중 하나"라며 계속 이어가겠다는 뜻을 밝혔습니다.



30분간 이어진 방송에서 이 대통령은 국민과의 직접 소통은 자신의 목숨줄과 같다며 그 필요성을 거듭 강조했습니다.



[이재명 대통령 (어제, 유튜브 '대통령의 Y' ) : 제가 삶을 살아오면서 수없이 많은 공격을 당했는데 그럴 때 제가 국민들과 직접 소통을 안 했으면 아마 저는 지금 이 자리에 없을 것입니다.]



대통령이 알고리즘에 갇혔다고 주장에는 그렇지 않다면서 직접 소통 창구를 더 늘려 집무실에서 불시에 생방송 하는 것도 검토 중이라고 말했습니다.



[이재명 대통령 (어제, 유튜브 '대통령의 Y' ) : (알고리즘에) 저 갇히지 않습니다. 욕도 보고 비난도 보고.]



이 대통령은 자신의 일상을 소개하면서 하루 수면 시간은 6시간 정도로 잠을 잘 자니 걱정 말라고 말하기도 했습니다.



전자발찌 착용 제도가 범죄 예방 실효성이 없는 거 아니냐는 지적에 대해 이 대통령은 전자발찌가 모든 대책은 못 되지만 불필요한 정책은 아니라며 감시 체계를 강화하는 등 보완을 위해 준비 중이라고 밝혔습니다.



(영상편집 : 이승진)