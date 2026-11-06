밥 먹던 딸 '엉엉'…섬뜩한 등장에 "겨우 피했는데"

최근 한국 민속촌에서 귀신분장을 한 배우들이 아이를 훈육하는 이른바 '귀신 참교육' 콘텐츠가 인기를 끌고 있는데요.



이번엔 또 어떤 영상이 화제가 된 건가요?



네, 아이는 놀랐겠지만 어른들의 웃음을 자아내는 사연인데요.



한국민속촌을 방문한 한 가족이 촬영한 영상에는 귀신을 피해 식당으로 자리를 옮겨 식사하는 아이의 모습이 담겼습니다.



그런데 아이가 한창 밥을 먹던 중 무서운 분장을 한 귀신들이 쟁반과 그릇을 들고 식당으로 하나둘 들어오기 시작했습니다.



알고 보니 점심을 먹으러 온 배우들이었던 건데요.



겨우 귀신을 피했다고 생각했던 아이는 눈앞에 다시 귀신들이 나타나자 또다시 울음을 터뜨렸습니다.



영상을 올린 A씨는 "겨우 귀신 피해서 밥 먹으러 왔는데 여기가 귀신 맛집이었네" 라고 글을 남겼습니다.



한국민속촌 공식 계정도 "앞으로 우는 아이가 있으면 다른 데 가서 먹으라고 하겠다"고 댓글을 남겨 웃음을 더했습니다.



(화면출처 : 인스타그램)