"제자리 뛰면 임신 안돼"…근거 없는 피임법 1위는

미국 젊은 여성들이 검증되지 않은 피임법에 의존하는 경우가 적지 않단 연구 결과가 나왔는데, 그 방법이 다소 황당하다고요?



네, 한 학술지에 실린 연구결과인데요.



미국 15세에서 29세 여성 633명을 조사했더니, 효과가 입증된 응급피임법보다 검증되지 않은 방법을 사용했다는 응답이 더 많았습니다.



효과가 입증된 응급피임약 등을 사용했다는 응답은 약 9%에 그친 반면, 검증되지 않은 방법을 썼다는 응답이 약 16%에 달했습니다.



그 검증되지 않은 방법이 뭔지 보니 가장 많았던 게 기도였고, 몸을 씻거나 제자리 뛰기 같은 운동을 했다는 응답도 있었습니다.



문제는 이런 방법들은 효과가 전혀 입증되지 않았다는 점인데요.



전문가들은 검증되지 않은 방법에 의존하다 필요한 조치 시기를 놓칠 수 있는 만큼, 평소 효과가 입증된 피임법을 사용하는 것이 중요하다고 강조했습니다.