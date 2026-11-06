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"제자리 뛰면 임신 안돼"…근거 없는 피임법 1위는

고희경 기자
작성 2026.11.06 08:13 수정 2026.11.06 08:16 조회수
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미국 젊은 여성들이 검증되지 않은 피임법에 의존하는 경우가 적지 않단 연구 결과가 나왔는데, 그 방법이 다소 황당하다고요?

네, 한 학술지에 실린 연구결과인데요.

미국 15세에서 29세 여성 633명을 조사했더니, 효과가 입증된 응급피임법보다 검증되지 않은 방법을 사용했다는 응답이 더 많았습니다.

효과가 입증된 응급피임약 등을 사용했다는 응답은 약 9%에 그친 반면, 검증되지 않은 방법을 썼다는 응답이 약 16%에 달했습니다.

그 검증되지 않은 방법이 뭔지 보니 가장 많았던 게 기도였고, 몸을 씻거나 제자리 뛰기 같은 운동을 했다는 응답도 있었습니다.

문제는 이런 방법들은 효과가 전혀 입증되지 않았다는 점인데요.

전문가들은 검증되지 않은 방법에 의존하다 필요한 조치 시기를 놓칠 수 있는 만큼, 평소 효과가 입증된 피임법을 사용하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
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