1. 뉴욕증시 하루 만에 '폭락' 반전…'트럼프 의혹' 정조준



중간선거 직후 급등했던 뉴욕증시가 미국 민주당의 AI 산업 규제 우려에 반도체주를 중심으로 하루 만에 폭락했습니다. 상·하원을 장악한 민주당은 트럼프 대통령 일가와 측근들을 겨냥한 전방위적인 조사에 착수하겠다고 밝혔습니다.



2. 청해부대 작전구역 2배로…기뢰 제거 장비도 추가



정부가 아덴만에 파견된 청해부대의 작전 지역을 2배 가까이 늘리고 전력을 확대하는 내용의 '파견 연장 수정 동의안'을 국회에 제출하기로 했습니다. 기뢰 제거용 무인장비와 폭발물 처리반도 추가됐는데 호르무즈 해협을 염두에 둔 것으로 풀이됩니다.



3. 여객기 27편에 또 폭탄 위협…비상착륙·회항 '대란'



유럽 곳곳에서 출발한 여객기 최소 27편에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼서 전투기까지 출격하는 혼란이 빚어졌습니다. 여객기에서 위험한 물건은 발견되지 않은 것으로 전해졌지만 이틀 전에도 여객기를 폭파하겠다는 신고가 들어온 적이 있어서 불안감이 커지고 있습니다.



4. '대통령의 Y' 시작…"합리적 논쟁, 많이 할수록 좋다"



어젯밤(5일) 유튜브 방송을 시작한 이재명 대통령이 합리적 논쟁은 많이 할수록 좋다며 SNS 행보에 대한 우려를 일축했습니다. 국무회의 생중계 문제에 대해서는 "국민의 신뢰를 얻는 방법 가운데 하나"라며 계속 이어가겠다는 뜻을 밝혔습니다.