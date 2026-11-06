[날씨] 찬 바람에 기온 '뚝'…체감온도 영하권

온화했던 가을 날씨를 뒤로 하고 오늘(6일)은 기온이 뚝 떨어져 추워지겠습니다.



종일 찬 바람도 강하게 불겠고요.



수도권을 중심으로 어제보다 기온이 많게는 8도가량이 뚝 떨어지면서 서울이 3도, 파주가 1도 예상되고 체감온도는 영하권을 보이겠습니다.



옷차림 따뜻하게 하셔야겠습니다.



그 밖의 지역도 자세한 아침 기온 보시면 춘천이 2도, 태백이 1도까지 떨어지겠고 오늘은 낮에도 서울의 기온이 9도에 그치는 등 어제보다 많게는 10도가량이 낮겠습니다.



오늘 새벽까지 중부 지방에는 약한 비가 내리는 곳이 있겠고요.



아침부터는 하늘이 차츰 맑아지겠습니다.



이번 추위의 절정은 토요일 아침이 되겠습니다.



일요일에는 중부 지방에 비 소식이 나와 있고요, 기온이 낮은 강원도에는 비나 눈이 오겠습니다.



추위는 다음 주 초반까지 이어질 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)