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[날씨] 찬 바람에 기온 '뚝'…체감온도 영하권

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작성 2026.11.06 00:58 수정 2026.11.06 01:00 조회수
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온화했던 가을 날씨를 뒤로 하고 오늘(6일)은 기온이 뚝 떨어져 추워지겠습니다.

종일 찬 바람도 강하게 불겠고요.

수도권을 중심으로 어제보다 기온이 많게는 8도가량이 뚝 떨어지면서 서울이 3도, 파주가 1도 예상되고 체감온도는 영하권을 보이겠습니다.

옷차림 따뜻하게 하셔야겠습니다.

그 밖의 지역도 자세한 아침 기온 보시면 춘천이 2도, 태백이 1도까지 떨어지겠고 오늘은 낮에도 서울의 기온이 9도에 그치는 등 어제보다 많게는 10도가량이 낮겠습니다.

오늘 새벽까지 중부 지방에는 약한 비가 내리는 곳이 있겠고요.

아침부터는 하늘이 차츰 맑아지겠습니다.

이번 추위의 절정은 토요일 아침이 되겠습니다.

일요일에는 중부 지방에 비 소식이 나와 있고요, 기온이 낮은 강원도에는 비나 눈이 오겠습니다.

추위는 다음 주 초반까지 이어질 전망입니다.

(남유진 기상캐스터)
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