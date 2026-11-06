작전 범위 넓히고 '잠수함 킬러' 투입

<앵커>



정부가 아덴만에 파견된 청해부대의 작전 지역과 전력을 확대하는 내용의 '파견 연장 수정 동의안'을 국회에 제출하기로 했습니다. 작전 지역은 2배 가까이 넓어지고 해상 초계기와 폭발물처리반도 추가로 파견됩니다.



김민준 기자가 보도합니다.



<기자>



청해부대는 지난 2009년부터 소말리아 아덴만 해역에 파견돼 대해적 작전을 맡아왔습니다.



지난 2011년 석해균 선장 등 해적에게 붙잡힌 선원 21명을 전원 구출한 '여명작전'으로 이름을 알렸습니다.



매년 국회 동의를 받아 파견을 연장해 왔는데, 작전 지역을 확대하고 전력을 추가하는 수정 동의안이 차관회의를 통과했습니다.



청해부대는 그동안 아덴만을 중심으로 해서 서쪽의 지부티항과 동쪽의 오만 살랄라항을 거점으로 삼아왔습니다.



이번 수정안은 오만 남쪽에 두큼항 남단까지 작전 범위를 확장해서 임무 구역을 기존 1천100km보다 2배 가까이 늘렸습니다.



정부는 친이란 성향의 무장 세력 '후티 반군'과 사우디 간 교전에 따른 국제 해상 전력 공백과 아덴만의 해적 활동 급증을 수정 이유로 들고 있습니다.



두큼항에서 직선으로 600km 이상 떨어져 있는 호르무즈 해협은 물론 오만만도 이번에 확대되는 임무 구역에는 포함되지 않습니다.



장비 등 전력도 보강됩니다.



'잠수함 킬러'라고 불리는 최신예 해상 초계기, P-8A 포세이돈 1대가 정찰 임무에 투입됩니다.



기뢰를 탐색·제거하는 무인잠수정과 무인 수상정, 무인 탐사기 등도 폭발물처리반 EOD팀과 함께 추가가 됐는데 주로 해적 활동 구역으로 기뢰를 발견하기 어려운 곳이라는 점에서 호르무즈 해협을 염두에 둔 조치로 풀이가 됩니다.



총인원은 기존 320명에서 395명으로 늘게 되는데 우리 군 합참의장이 지휘권을 갖게 됩니다.



수정안에 '국제 해상교통로상 항행의 자유 회복 지원' 임무가 추가됐지만 청해부대를 호르무즈 해협 기뢰 제거 작전 등에 투입하기 위해서는 새로운 파견 동의안이 필요합니다.



(영상편집 : 정성훈, 디자인 : 황세연)