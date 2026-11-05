'해결사' 허수봉 26점 폭발…남자배구 현대캐피탈, 첫 승

▲ 현대캐피탈 승리 쌍끌이한 레오와 허수봉

남자 프로배구 현대캐피탈이 '맞수' 삼성화재를 물리치고 시즌 첫 승리를 낚았습니다.현대캐피탈은 대전 충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027시즌 V리그 원정 경기에서 '해결사' 허수봉을 앞세워 삼성화재를 세트 점수 3대 1로 눌렀습니다.현대캐피탈과 삼성화재는 나란히 1승 1패를 기록했습니다.두 팀 주포의 화력이 경기 내내 불을 뿜었습니다.삼성화재 외국인 듀오의 활약이 초반 눈길을 잡았습니다.브라질에서 온 키 212㎝의 왼손 공격수 펠리피 호키와 중국 국가대표 아웃사이드 히터 왕빈은 1세트 듀스에서 연속 범실로 세트를 잃자 2세트에서 15점을 합작하며 경기를 원점으로 돌렸습니다.그러자 현대캐피탈의 베테랑 공격수 레오와 허수봉 콤비가 3세트에서 반격했습니다.둘은 8점씩 16점을 합작하며 호키와 왕빈을 주눅 들게 했습니다.레오와 허수봉의 3세트 공격 성공률은 무려 67％를 넘었습니다.4세트에서 호키와 허수봉의 맞대결로 막판까지 후끈 달아오른 가운데 23대 23에서 연속 백어택 득점을 올린 허수봉이 판정승을 거두며 경기는 현대캐피탈의 승리로 막을 내렸습니다.허수봉은 26점, 레오는 21점을 올리며 승리를 쌍끌이했습니다.현대캐피탈은 블로킹에서 삼성화재를 11대 5로 압도했습니다.호키(30점)와 왕빈(19점)은 제 몫을 충분히 했지만, 다른 삼성화재 선수들의 도움이 부족했습니다.전남광주 SOOP 스타디움에서 열린 여자부 경기에서는 한국도로공사가 SOOP을 3대 1로 눌렀습니다.개막 직전 감독대행 꼬리표를 떼고 정식 감독으로 승격한 김영래 감독은 10월 31일 개막전에서 GS칼텍스에 완패했지만, 이날 사령탑으로 첫 승리의 감격을 안았습니다.V리그에서 검증된 공격수 모마가 25점을 터뜨리며 도로공사의 득점을 이끌었습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)