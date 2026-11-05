'청개구리' 언차일드, '독개구리'로 컴백…"생동감 가득해"

▲ 언차일드(UNCHILD)

그룹 UNCHILD(언차일드)가 데뷔 7개월 만에 두 번째 디지털 싱글 'TiNG TiNG(팅팅)'으로 돌아왔습니다.언차일드는 오늘(5일) 오후 열린 미디어 쇼케이스에서 타이틀곡 '팅팅'과 수록곡 '빛(TRICKY GRLS)'의 무대를 선보였습니다.멤버들은 자신들의 매력을 다채로운 개성과 거침없는 자신감이라고 꼽으면서, 타이틀곡 '팅팅'은 프렌치 하우스 장르의 곡으로 중독성이 강한 훅 (후렴구)에 언차일드의 당찬 태도를 담았다고 소개했습니다.수록곡 '빛 (TRICKY GRLS)'은 딥하우스 장르의 곡으로 시시각각 새로운 색으로 물드는 다채로운 내면을 수많은 빛깔로 표현했다고 설명했습니다.멤버 예은은 이번 앨범에 대해 "단체 연습을 모니터 하다보면 에너지가 화면 밖으로 튀어나오는 것처럼 생동감이 넘친다"고 분위기를 전했고, 하은도 매순간이 생동감으로 가득하다며 동감을 표했습니다.멤버들은 새 앨범에서 팀의 심볼인 청개구리에 한층 강렬한 '독개구리맛'을 더했다면서, 색다른 변신을 기대해달라고 당부했습니다.