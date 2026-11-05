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[이슈빡] 20분 만에 8조 원 털린 바이낸스…우리는 안전한가?

정준호 기자
작성 2026.11.05 19:23 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 황석진 (동국대 국제정보보호대학원 교수), 안정식 (동국대 북한학과 대우교수)
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시작은 '가짜 채용 면접'이었습니다. 면접관과 CEO로 위장한 해커는 바이낸스 기술자에게 과제 파일을 내려받게 했고, 그 안엔 악성코드가 숨어 있었습니다. 5개월에 걸친 작전 끝에 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에서 단 20분 만에 약 8조 원이 빠져나갔습니다. FBI는 배후로 북한을 지목했지만, 북한은 김여정 명의 담화를 두 차례 내며 강하게 부인하고 있습니다. 해커들은 어떻게 바이낸스를 뚫었을까요? 우리는 과연 안전할까요?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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