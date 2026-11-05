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[사건Why] 이별 통보에 흉기 휘두른 여친…정당방위?

정준호 기자
작성 2026.11.05 19:36 수정 2026.11.05 20:06 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)
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이번엔 확실히 헤어지자며 20대 남성은 1년 반 동안 만난 여자친구에게 이별을 통보했습니다. 여자친구는 더 이야기하자고 버텼고 남자는 자리를 피하려고 했습니다. 그런데 그 순간 돌변한 여자친구는 화장품 파우치 속에 넣어뒀던 미리 사둔 흉기를 꺼내 휘둘렀습니다. 수사 과정에서 이 여성은 '정당방위'였다고 주장합니다. 하지만 검찰은 여성에게 징역 3년을 구형했고, 1심 선고는 다음 달로 다가왔습니다. 그날, 두 사람 사이에선 대체 무슨 일이 벌어졌던 걸까요?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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