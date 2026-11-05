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[날씨/XR] 내일 중부 '체감 영하권'…옷차림 유의

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작성 2026.11.05 21:36 조회수
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내일(6일)은 날씨가 초겨울로 급변하겠습니다.

무엇보다 찬 바람이 강하게 불어서 옷차림 따뜻하게 하셔야겠습니다.

먼저 위성 영상을 보시면 오늘 오전에 내렸던 비구름대는 동해상으로 빠져나갔고요, 밤사이 또 다른 기압골이 북쪽을 지나면서 중부 지방에 약한 비가 한 차례 더 오겠습니다.

그 기압골의 후면을 따라 내일은 북쪽의 찬 성질에 고기압이 확장해 오겠습니다.

고기압과 저기압 사이에 우리나라는 강한 기압경도력으로 인해서 내일 찬 북서풍이 종일 불겠습니다.

특히 수도권을 중심으로 아침 기온이 서울이 3도까지 떨어지겠고요, 체감 온도는 영하권이 예상됩니다.

왜 갑자기 이렇게 겨울처럼 날이 추워지는 건지 조금 더 시야를 넓혀서 우리나라 주변 북반구까지 상층의 일기도를 살펴보겠습니다.

보시는 것처럼 아래쪽에는 우리나라가 보이고요, 북쪽에는 이렇게 흰색의 영하 30도 안팎의 찬 공기가 자리하고 있습니다.

찬 공기를 머금은 기압골이 우리나라 북쪽을 이렇게 스쳐 지나가면서 주말까지는 때 이른 초겨울 추위가 나타나겠습니다.

내일 아침 기온은 서울이 3도, 충주가 4도까지 떨어지겠고요, 낮 기온 서울이 9도에 그치면서 종일 춥겠습니다.

때 이른 추위는 토요일 아침에 절정을 보이겠습니다.

일요일에는 중부 지방을 중심으로 비가 오겠고요, 강원도에는 눈이 오는 곳도 있겠습니다.

(남유진 기상예보사)
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