'솔로지옥' 프리지아 사생활 루머 부인…"허위사실 유포시 법적 대응"

예능 '솔로지옥'으로 유명한 크리에이터 프리지아(본명 송지아)가 사생활 루머를 부인하면서 법적 대응을 예고했다.



프리지아 소속사 킨다 엔터테인먼트 측은 5일 "현재 온라인 상에 무분별하게 유포되고 있는 당사 소속 크리에이터 프리지아에 관련한 내용을 확인한 결과 해당 내용은 전혀 사실이 아니다. 명백한 사실무근"이라고 입장을 밝혔다.



이어 "확인되지 않은 허위 사실의 유포 및 악의적인 루머 재가공은 소속 아티스트의 인격과 명예를 심각하게 훼손하는 명백한 범법 행위"라면서 "당사는 아티스트 보호를 위해 온라인 커뮤니티, SNS 등을 지속적으로 모니터링하고 있다. 확인되지 않은 허위 사실을 유포하거나 악의적인 게시물 및 댓글을 작성·배포하는 행위에 대해 그 어떠한 선처나 합의 없이 고소, 고발을 포함한 강력한 법적 대응을 진행할 예정"이라고 경고했다.



최근 모바일 메신저, 온라인 커뮤니티 등을 통해 프리지아의 열애설이 불거졌다. 해당 의혹이 확산하자 소속사 측에서 공식 입장을 내고 강경 대응을 시사했다.



프리지아는 지난 2021년 방송된 넷플릭스 예능 '솔로지옥' 시즌1으로 주목받았다. 현재 구독자 약 79만 명을 보유한 유튜브 채널 'THE 프리지아'를 운영 중이다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)