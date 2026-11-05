뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

선관위 특검, 10명 파견 요청…중수청 "1명 가능" 회신

동은영 기자
작성 2026.11.05 17:27 조회수
선관위 특검, 10명 파견 요청…중수청 "1명 가능" 회신
▲ 투표용지 검증 나선 이태한 선관위 특검팀

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 중대범죄수사청(중수청)에 최대 10명의 수사 인력 파견을 요청했지만 중수청은 "1명 파견만 가능하다"고 회신한 것으로 파악됐습니다.

중수청은 어제(4일) 특검팀에 "내부 사정으로 인해 요청 인원 전원 파견은 어렵다"는 취지의 공문을 보냈습니다.

앞서 이태한 특검은 지난달 23일 중수청을 방문해 수사 인력 10명가량을 파견해달라고 요청했습니다.

이후 특검팀은 수사관 등 7명의 이름을 특정해 중수청에 요청했고 나머지 2명은 중수청 재량에 맡겼습니다.

이에 중수청이 임의로 정한 수사관 1명만 파견이 가능하다고 공문을 보낸 것입니다.

특검팀은 이날 이름을 특정했던 7명의 파견을 재차 요구한 것으로 확인됐습니다.

선관위 특검법상 특검은 필요한 경우 공소청·공수처·중수청 등으로부터 인력 지원을 요청할 수 있습니다.

현재 특검팀에 파견된 검사는 총 18명으로 정원 20명에 미치지 못하는 상황입니다.

지난달 2일 검찰청이 폐지되고 중수청과 공소청이 출범한 가운데 수사 인력난이 심각한 상황입니다.

게다가 이날 조작기소 특검법안이 국회 본회의에 상정돼 조작기소 특검에도 상당한 수사인력이 필요할 전망입니다.

선관위 특검팀은 중수청에 더불어 공소청과 법무부에도 추가 인력 파견을 요청하는 등 협의를 이어갈 방침입니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
동은영 기자 사진
동은영 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지