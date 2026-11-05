검찰미래위원장 "조작기소 특검과 역할 달라…재발방지 기능"

▲ 장주영 검찰인권존중미래위원회 위원장이 5일 경기도 과천 법무부에서 열린 검찰인권존중미래위원회 회의에 참석하기 위해 이동하고 있다.

장주영 검찰인권존중미래위원회(미래위) 위원장은 더불어민주당 주도로 추진 중인 이른바 '조작기소 특검'과 미래위의 성격이 다르다고 밝혔습니다.장 위원장은 오늘(5일) 경기 과천 법무부에서 열리는 미래위 비공개 회의에 참석하며 이같이 말했습니다.그는 미래위와 조작기소 특검의 역할이 중첩된다는 지적에 "특검은 범죄 행위를 수사하고 죄가 있으면 기소하는 역할을 하지만 미래위는 그것뿐 아니라 잘못된 관행, 규정이 미비한 부분 등을 조사해 재발 방지 대책을 세우고 피해 회복 조치를 심의하는 기능을 한다"고 설명했습니다.이날 본회의에 상정되는 조작기소 특검법안의 수사 대상에는 이재명 대통령 관련 사건인 쌍방울 대북송금, 대장동·위례 신도시·백현동 개발, 법인카드 유용, 성남FC 후원 등 의혹이 포함됐습니다.이는 미래위의 진상 규명 대상과 중복됩니다.조작기소 특검이 출범하기 전 미래위 차원의 권고 사항을 내놓을 계획인지에 대해서는 "위원들과 논의해봐야 한다"면서 "1차 진상조사를 요청했던 7건을 모두 (심의) 완료한 다음에 종합적으로 판단할 필요가 있지 않을까 싶다"고 했습니다.지난 6월 미래위는 1차 회의를 열어 쌍방울 대북송금 사건, 대장동 사건, 김용 전 민주연구원 부원장 사건, 위례 신도시 사건, 서해 공무원 피격 사건 등 7건에 대한 조사를 권고했습니다.이날 미래위는 이 중에서 위례 신도시 사건, 문재인 정부 통계 조작 의혹, 서해 공무원 피격 사건 등 3건에 대한 진상조사단의 보완 조사 결과를 보고받습니다.미래위는 이날 재차 보고를 받아 이대로 조사를 완결할지, 추가 보완조사를 요구할지 논의할 것으로 보입니다.지난달 진상조사단이 수사 과정에서 위법성이 없다고 보고한 것이 맞는지 묻자 장주영 위원장은 "보는 관점에 따라 다를 수 있다"며 "진상조사단 차원에서 쟁점별로 법률적 판단을 한 것이고 우리 미래위는 주로 사실관계를 확인해 별도의 법률적 판단을 할 생각"이라고 설명했습니다.당시 진상조사단의 조사 결과를 '반려'한 것으로 해석해도 되는지 재차 묻자 "반려라는 표현보다는 위원들이 여러 가지 궁금한 사항이 있으니 좀 더 자세히 조사해본다든지 또는 부족한 부분에 대해서 보완해서 조사해달라라는 의미"라며 " '우리가 받아들일 수 없다'라는 의미로 이렇게 돌려보낸 것은 아니다"라고 했습니다.미래위 활동이 이재명 대통령의 공소취소를 위한 포석이라는 지적이 있다는 질문에도 "미래위는 과거 검찰권 행사 과정에서 인권 침해 또는 권한남용이 있었는지 조사하고 재발을 막기 위해 어떤 대책, 후속조치가 필요한지를 논의·심의한다"며 "이런 부분에 관해서 관심을 주셔야지 전혀 논의되지 않고 있는 부분을 얘기하는 것은 조금 적절하지 않을 것 같다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)