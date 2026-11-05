뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

과자 상자 속 액상 필로폰…수원중수청, 밀수 혐의 40대 구속

김규리 기자
작성 2026.11.05 16:25 조회수
과자 상자 속 액상 필로폰…수원중수청, 밀수 혐의 40대 구속
▲ 수원지방중대범죄수사청

수원지방중대범죄수사청 마약합동수사과는 액상 필로폰을 국내로 밀수한 혐의로 40대 남성 A 씨를 구속했다고 오늘(5일) 밝혔습니다.

A 씨는 시가 3억 6천200만 원 상당의 액상 필로폰 약 3㎏(1만 8천 명 동시 투약분)을 국내로 밀수입한 혐의를 받습니다.

A 씨는 필로폰을 액체에 녹여 페트병에 담은 뒤 식품류로 위장해 특송화물로 들여온 것으로 조사됐습니다.

이번 사건은 앞서 수원지검 마약범죄 정부합동수사본부(마약합수본)가 세관 당국으로부터 필로폰 밀수 적발 사실을 파악하면서 수사가 본격화했습니다.

수원지검 마약합수본은 이 사건 공범인 B 씨를 먼저 구속했으나 A 씨는 잠적해 추적을 이어왔습니다.

이후 사건 수사를 넘겨받은 수원중수청 마약합동수사과는 A 씨에 대한 체포영장을 발부받아 지난 2일 체포한 뒤 어제 구속했습니다.

수원중수청은 A 씨 등이 마약류를 입수한 경위와 공급책 등 구체적인 범행 경위를 계속 수사할 방침입니다.

이번 사건은 마약합동수사과가 출범한 이후 직접 수사 맡아 피의자 신병을 확보한 두 번째 사례입니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
김규리 기자 사진
김규리 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지