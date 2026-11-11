[오그랲] 핵미사일보다 무섭다? AI로 무장한 북한 해커가 온다

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에서 63.4억 달러 규모의 암호화폐가 빠져나간 사상 최대 규모의 해킹 사건이 발생했습니다. FBI는 공격의 배후로 북한 연계 해킹 활동인 'TraderTraitor'를 공식 지목했습니다. 해커들은 가짜 채용과 코딩 과제, 악성코드 등을 이용해 수개월에 걸쳐 내부 시스템에 침투한 것으로 분석됩니다.



그런데 최근 북한 해킹 조직에는 또 하나의 무기가 추가되고 있습니다. 바로 AI입니다. 마이크로소프트에 따르면 Jade Sleet를 비롯한 여러 북한 해킹 조직은 AI를 활용해 공격 대상을 조사하고, 피싱 문구와 가짜 신원을 만들고, 악성코드를 개발하거나 수정하는 등 공격 과정 전반의 속도와 규모를 키우고 있죠. 동시에 전 세계 사이버 공격도 빨라지고 있습니다. 이번 주 오그랲에서는 바이낸스 해킹 사건부터 북한 해킹 조직의 AI 활용, 그리고 AI 시대에 달라지고 있는 사이버 범죄 시장까지 5개의 그래프로 살펴봤습니다.



(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·차승환, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP부)