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[머니버스] "이란전 조기 종전 시 12월 금리 동결 가능성"…'반도체·대미 투자' 스텝 꼬이나

이혜미 기자
작성 2026.11.05 16:24 조회수
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[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 문남중 대신증권 리서치센터 수석연구위원, 박연미 경제평론가
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● 머니버스

박연미 / 경제 평론가
"고물가에 대한 심판 거셌던 중간선거"
"한국 반도체 사려는 수요 더뎌지거나 단가 떨어질 것"
"우리나라 지수 민감도 상당히 높아"
"규정 걸리지 않는 이상 보험·연기금 자금 대거 유입"
"미국 하나하나 점검해 조절할 것…한국, 스텝 꼬일 가능성"

문남중 / 대신증권 리서치센터 수석연구위원
"머스크, 당장은 피해자처럼 보이나 실리 추구할 것"
"트럼프 추진 사업 속도 조절 불가피‥'조방원' 주가 하락"
"'환경부담금' 정치적인 논란 커질 여지 있어"
"이란전 조기 종전 시 12월에 금리 동결 가능성도"
"지금은 공급보다 수요 높은 '초과 수용' 상태"
"반도체 수급 불균형 구조적으로 지속될 여지"
"연말 갈수록 주가 상승세‥내년 상반기 좋은 흐름 예상"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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