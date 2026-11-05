[머그 인사이트] 세계 최대 거래소가 뚫렸다…바이낸스 해킹, 어떻게 가능했나

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에서 우리 돈 약 8조 4천억 원어치의 가상자산이 털리는 역대 최대 규모의 해킹이 벌어졌습니다.



바이낸스사 밝힌 전말을 보면, 해커들은 악성 코드 등을 이용해 몇 달에 걸쳐 내부 시스템과 핵심 권한을 차례로 손에 넣었습니다.



미국 FBI는 북한을 배후로 지목했지만, 북한은 정치적 도발이라며 정면 반박하고 나섰는데요.



해커들이 어떻게 바이낸스의 시스템을 해킹했는지, 그리고 이번 사태가 북미 관계에 어떤 영향을 미칠지 영상에서 확인해보세요.



(취재 : 소환욱, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조은솔, 제작 : 지식콘텐츠IP부)