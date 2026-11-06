뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

故 최불암 빈소 지켰던 김혜수 "선생님 떠나시는 길 배웅 감사"

SBS 뉴스
작성 2026.11.06 09:21 조회수
김혜수 한국인
배우 김혜수가 故 최불암의 장례를 마치고 고인을 추모한 사람들에게 인사를 전했다.

김혜수는 4일 자신의 SNS에 "최불암 선생님 떠나시는 길, 배웅해 주신 분들, 추모해 주신 모든 분들 진심으로 고맙습니다"라며 최불암의 영정 사진을 올렸다.

故 최불암은 지난달 29일 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 향년 87세의 일기로 세상을 떠났다. 김혜수는 비보를 접하고 장례식장으로 달려갔고 4일 내내 빈소를 지켰다.
최불암 (사진=게티이미지코리아)

고인과 김혜수의 인연은 1987년 KBS 드라마 '사모곡'에서 시작됐다. 김혜수는 이 작품에서 故 최불암의 아내인 배우 김민자와 모녀 호흡을 맞췄다. 당시 10대 신인 배우였던 김혜수를 김민자가 보살폈고, 김혜수는 그런 김민자를 엄마처럼 따랐다. 이후 김혜수는 김민자, 최불암 부부와 가족처럼 지낸 것으로 알려졌다.

김혜수는 2021년 1월 최불암이 진행하는 '한국인의 밥상' 10주년 특집 방송에 출연해 최불암과 김민자를 아빠, 엄마 같은 존재라고 말하며 깊은 신뢰와 애정을 드러냈다.

故 최불암은 지난 2일 가족, 동료들의 배웅 속에 영면에 들었다. 고인의 장지는 경기 파주시 동화경모공원이다.



<사진 = '한국인의 밥상' 제공, 백승철 기자> 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 양윤석
    • 편집 책임자 : 김정인
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지