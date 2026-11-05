뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

교황 참석 세계청년대회 50만 명 참가 예상…폭염·인파 안전 대책 마련

류란 기자
작성 2026.11.05 15:42 조회수
교황 참석 세계청년대회 50만 명 참가 예상…폭염·인파 안전 대책 마련
▲ 5일 서울 중구 명동대성당에서 열린 '2027 서울 세계청년대회 기자간담회'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

레오 14세 교황이 참석하는 '2027 서울 세계청년대회'에 전 세계에서 약 50만 명이 참가할 것으로 예상됩니다.

대회 조직위원회는 오늘(5일) 서울 명동대성당에서 기자간담회를 열고 내년 8월 3일부터 8일까지 열리는 대회 준비 상황을 발표했습니다.

세계청년대회는 전 세계 가톨릭 청년들이 모여 교류하는 행사로, 비그리스도교 국가에서 열리는 것은 이번이 처음입니다.

레오 14세 교황도 이번 대회를 계기로 취임 후 처음으로 한국을 방문할 예정입니다.

조직위는 해외 순례객 40만 명과 국내 참가자 10만 명이 등록할 것으로 예상했으며, 지난달 22일부터 어제까지 8만 1천여 명이 등록했다고 밝혔습니다.

개막 미사와 교황 환영 행사, 십자가의 길은 서울월드컵경기장에서, 밤샘기도와 마지막 날 파견 미사는 서울공항에서 진행됩니다.

특히 교황 환영 행사에는 30만 명, 마지막 날 파견 미사에는 미등록 참가자까지 포함해 최대 100만 명이 모일 것으로 예상됩니다.

한여름에 대규모 야외 행사가 이어지는 만큼 폭염에 따른 온열질환과 인파 밀집 사고에 대한 대비가 필요한 상황입니다.

조직위는 행사장에 그늘과 급수·휴식 공간을 마련하고, 냉방 설비를 갖춘 응급의료시설과 전문 의료진을 배치하는 등 안전 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다.

또 소방과 경찰, 의료기관, 지방자치단체가 함께 참여하는 종합상황실을 운영해 현장 상황에 공동 대응할 계획입니다.

참가자들의 숙박을 위해서는 성당과 홈스테이, 학교 체육관과 공공시설 등을 활용해 50만 명을 수용할 수 있는 공간을 확보한다는 목표입니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
류란 기자 사진
류란 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지