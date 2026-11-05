'수만분의 1' 뚫은 기적…수술실 밖에서 생명 살렸다

▲ 김경훈 조선대병원 마취통증의학과 전공의

대학병원에서 수련 중인 전공의가 대학생 시절의 다짐이었던 생명 나눔을 실천했습니다.오늘(5일) 조선대학교병원에 따르면 김경훈 마취통증의학과 전공의가 골수이형성증후군으로 투병 중인 환자에게 최근 조혈모세포를 기증했습니다.김 전공의는 대학생이었던 2012년 헌혈에 참여했다가 우연히 조혈모세포 나눔 절차를 접하고 기증 희망자로 등록했습니다.누군가의 생명을 살리는 데 조금이나마 도움이 되고 싶다는 바람이었습니다.그로부터 14년이 흐른 뒤 김 전공의는 조직적합성항원(HLA)이 일치하는 환자가 있다는 연락을 받고 흔쾌히 기증에 동의했습니다.조혈모세포 기증은 조직적합성항원이 일치해야만 가능한데, 혈연관계가 아닌 환자와 기증자 간 일치 확률은 수만분의 1에 불과해 기적의 나눔으로 불립니다.김 전공의는 수술실과 병동을 오가는 수련 와중에도 수일간 촉진제를 투여받고 입원해 조혈모세포 채집을 무사히 마쳤습니다.김 전공의는 "환자들을 마주하면서 한 사람의 질병이 본인뿐 아니라 그 곁을 지키는 가족에게도 얼마나 큰 고통이 되는지 알게 됐다"며 "의료 현장과는 또 다른 방식으로 생명을 살리는 데 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다"고 밝혔습니다.(사진=조선대학교병원 제공, 연합뉴스)