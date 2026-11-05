이 대통령, '스마트 안경 활용 수능 부정행위' 우려에 "종합 대책 마련하라"

▲ 이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 스마트 안경 등 첨단기기를 활용한 부정행위 가능성에 대한 우려가 이는 것을 언급하며, 종합 대책 마련을 지시했습니다.이 대통령은 오늘(5일), 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 "모든 수험생들이 안전하고 공정한 환경에서 실력을 발휘할 수 있도록 시험장 관리에 만전을 기해야겠다"고 말했습니다.그러면서, "특히 최근 논란이 되고 있는 스마트 안경 같은 첨단 기기를 활용해서 부정행위를 하는 경우가 있다는데, 이를 차단하는 데 각별한 노력을 기울여야 되겠다"고 당부했습니다.이어 "감독관들의 역량 교육을 강화하고, 또 현장 대응 체계를 빈틈없이 정비해 부정행위 가능성을 원천 차단해야겠다"며, "현장 감독관들이 부당한 민원에 위축되지 않고 정당한 업무를 제대로 수행할 수 있도록 이들에 대한 보호 방안도 충실하게 마련해야겠다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "국가와 공공, 또 각급 학교들이 주관하는 모든 종류의 시험에서 스마트 기기 등을 활용한 부정행위가 발생하지 않도록 종합 대책을 마련해 주기 바란다"고 지시했습니다.또, "좀 신속하게 준비해야 될 것 같다. 어떠한 경우에도 성실한 노력의 가치가 부정당하지 않도록 작은 부분, 구석구석까지 공정성을 확고하게 유지해 나가야겠다"고 강조했습니다.이 대통령은 수능 시험을 앞둔 수험생들을 향해 "오랫동안 노력해 온 수험생 여러분 모두가 원하는 결과를 얻을 수 있기 바란다"며, "수능 대신에 각자의 분야에서 전문성을 쌓고 힘을 키워 가고 있는 청년들에게도 응원의 박수를 보낸다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)