[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 박용진 규제합리화위원회 부위원장, 김성태 전 국민의힘 원내대표, 손석민 SBS 논설위원
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● 보수 '구심점' 경쟁
박용진 / 규제합리화위원회 부위원장
"국민의 시선과 언론의 관심은 보수 통합에 있어"
"진보는 분열·보수는 통합 분위기…김민석 리더십 필요"
김성태 / 전 국민의힘 원내대표
"카메라 앞에서 웃고 돌아서면 갈등 발생"
"보수 당원·지지층, 진정한 '통합 시너지' 원해"
손석민 / SBS 논설위원
"2024년 장동혁, 한동훈 이름으로 삼행시"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 34개월 만에 한자리…진도 빼는 보수 '삼국지'
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