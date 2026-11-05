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[여담야담] '조작기소 특검법' 대충돌…여야 셈법은?

유성재 기자
작성 2026.11.05 16:03 조회수
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[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 박용진 규제합리화위원회 부위원장, 김성태 전 국민의힘 원내대표, 손석민 SBS 논설위원
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● '블루 쓰나미'의 시사점

박용진 / 규제합리화위원회 부위원장
"'블루 쓰나미' 냉정하게 보면 문제 복잡해져"
"韓 외교안보실 예민하게 다뤄주길 기대"

김성태 / 전 국민의힘 원내대표
"美 공화당, 정치 다 망가뜨려 놔"

● '조작기소 특검법' 초읽기 ~ ● '조작기소 특검법' 내용은? ~ ●'조작기소 특검법' 충돌

박용진 / 규제합리화위원회 부위원장
"조작기소 특검법, 여야 진영 단결에 효과 있을 것"
"특검 수사 결과 중요…총선하고 연결돼 있어"
"특검 수사 지켜보자는 입장 많아"
"조작기소 특검법 잘못될시 정책 부담…민주 대응 필요" 

김성태 / 전 국민의힘 원내대표
"조작기소 특검법, 명백한 이해충돌"
"조작기소 특검법, 이 대통령 기소 내용 8개 포함 돼 있어"
"역대 정부 특검 임명권은 대통령이 행사"
"조작기소 특검법, 협치 아닌 갈등 키워"
"특검법, 여야 합의 아닌 단독 처리 거의 없어"

손석민 / SBS 논설위원
"조작기소 특검법, 지금도 여당에서 조율하고 있어"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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