[여담야담] '조작기소 특검법' 대충돌…여야 셈법은?

[SBS 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 박용진 규제합리화위원회 부위원장, 김성태 전 국민의힘 원내대표, 손석민 SBS 논설위원

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● '블루 쓰나미'의 시사점



박용진 / 규제합리화위원회 부위원장

"'블루 쓰나미' 냉정하게 보면 문제 복잡해져"

"韓 외교안보실 예민하게 다뤄주길 기대"



김성태 / 전 국민의힘 원내대표

"美 공화당, 정치 다 망가뜨려 놔"



● '조작기소 특검법' 초읽기 ~ ● '조작기소 특검법' 내용은? ~ ●'조작기소 특검법' 충돌



박용진 / 규제합리화위원회 부위원장

"조작기소 특검법, 여야 진영 단결에 효과 있을 것"

"특검 수사 결과 중요…총선하고 연결돼 있어"

"특검 수사 지켜보자는 입장 많아"

"조작기소 특검법 잘못될시 정책 부담…민주 대응 필요"



김성태 / 전 국민의힘 원내대표

"조작기소 특검법, 명백한 이해충돌"

"조작기소 특검법, 이 대통령 기소 내용 8개 포함 돼 있어"

"역대 정부 특검 임명권은 대통령이 행사"

"조작기소 특검법, 협치 아닌 갈등 키워"

"특검법, 여야 합의 아닌 단독 처리 거의 없어"



손석민 / SBS 논설위원

"조작기소 특검법, 지금도 여당에서 조율하고 있어"



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