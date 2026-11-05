작년 혼인 부부 100쌍 중 9쌍은 다문화…출생아 비중은 5.2%

▲ 다문화 어린이 18명으로 구성된 '아름드리 다문화 합창단'이 출신 국가 전통 의상을 입고 무대에 올라 '버터플라이' 등을 열창했다.

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지난해 결혼한 100쌍 중 9쌍은 다문화 부부인 것으로 나타났습니다.전체 혼인과 출산은 나란히 증가했지만 다문화 결혼과 출산은 모두 감소했습니다.국가데이터처가 오늘(5일) 발표한 '2025년 다문화 인구동태' 통계 결과 지난해 다문화 혼인은 2만 1천399건으로 전년보다 51건, 0.2% 줄었습니다.전체 혼인은 24만 건으로 8.1% 늘었지만, 다문화 혼인이 감소하면서 전체 혼인에서 다문화 혼인이 차지하는 비중은 0.7%p 하락한 8.9%가 됐습니다.귀화자가 감소한 데다, 지난 2023~2024년 다문화 혼인이 증가한 데 따른 기저효과도 영향을 미친 것으로 보입니다.혼인 유형별로는 외국인 아내와의 혼인이 1만 5천287건으로 가장 많았고, 외국인 남편 4천36건, 귀화자가 포함된 혼인은 2천76건이었습니다.다문화 혼인에서 남편의 연령이 45세 이상인 경우는 31.8%로 가장 많았고, 30대 초반은 20.5%, 30대 후반은 16.6%로 그 뒤를 이었습니다.아내는 20대 후반이 22.9%로 가장 비중이 높았고, 30대 초반 22.8%, 30대 후반 16% 순이었습니다.남편이 10세 이상 많은 부부는 36.1%로, 한국인 부부의 2.7%보다 13배 높았습니다.남편 출신 국적은 미국 6.8%, 중국 5.6%, 베트남 3.6% 순이었고, 아내는 베트남 25.3%, 미국 15.1%, 태국 9.2% 순으로 나타났습니다.다문화 이혼은 8천104건으로, 전년보다 1.4% 늘었습니다.다문화 이혼 부분의 평균 결혼생활 지속 기간은 10.2년으로 전년보다 0.1년 짧아졌습니다.혼인 기간별로 5년 미만이 33.4%로 가장 많았고, 5년 이상∼10년 미만 21.3%, 10년 이상∼15년 미만 17.9% 순이었습니다.다문화 출생아는 1만 3천347명으로, 1년 전보다 0.5% 줄었습니다.지난해 전체 출생은 6.7% 증가했지만, 다문화 부모 출생아는 줄면서 다문화 출생이 차지하는 비율은 5.2%로 0.4%p 축소됐습니다.다문화 출생 가운데 첫째아는 60.2%, 둘째아는 27%, 셋째아는 12.9%로 조사됐습니다.다문화 출생 중 첫째아, 둘째아의 비중은 한국인 부모의 첫째아·둘째아보다 각각 2.4%p, 4.5%p 낮았으나 셋째아 이상 비중은 6.9%p 높았습니다.하지만 다문화 출생 중 셋째아 이상 비중은 지난 2023년 13.8%, 2024년 13.7%에 이어 계속 줄어들고 있습니다.(사진=데이터처 제공, 연합뉴스)