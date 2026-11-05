여자 테니스 간판 장수정, 25년 여정에 마침표…"아쉬움 남지만 후회 없다"

▲ 10월 31일 은퇴식 당시 장수정

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10여 년간 한국 여자테니스의 간판으로 세계 무대에 도전해 온 장수정(31·인천시청)이 25년 선수 생활에 마침표를 찍었습니다.국제무대에서 꾸준히 성과를 낸 뒤 지난달 31일 은퇴식을 치른 장수정은 "제가 할 수 있는 최선을 다했다. 아쉬움은 남지만 후회는 없는 것 같다"고 말했습니다.장수정은 여자프로테니스(WTA) 125 대회 단·복식 각 1회, 국제테니스연맹(ITF) 대회 단식 12회·복식 18회 등 성인 국제대회에서 단·복식 통산 32차례 정상에 올랐습니다.11년간 국가대표로 활약하며 여자 국가대항전 빌리진킹컵에서 통산 19승 11패를 기록했습니다.테니스 동호인인 부모님을 따라 코트를 드나들던 장수정은 초등학교 1학년 때 먼저 운동을 시작한 친오빠를 보고 라켓을 잡았습니다.중학교 2학년 때부터는 성인 대회에 출전하며 국제무대 경험을 쌓았습니다.테니스 팬들에게 이름을 알린 건 양명여고 3학년에 재학 중이던 2013년이었습니다.당시 코리아오픈에서 이 대회 한국 선수 최초로 단식 8강에 오르며 기대주로 떠올랐습니다.그러나 선수 생활이 순탄하지만은 않았습니다.2014년엔 9주 연속 대회 첫판에서 탈락했고, 매주 나라와 잠자리를 바꾸며 시차에 적응하는 일도 버거웠습니다.그를 버티게 한 것은 가족과 지도자들의 지원, 그리고 테니스에 대한 애정이었습니다.장수정은 투어 코치로 동행한 친오빠 장광익 씨에 대해 "저에게 정말 많은 도움을 준 사람"이라며 고마움을 전했습니다.이어 "투어를 다니는 것을 즐기는 선수는 아니었다"며 "테니스가 너무 좋았고 꿈과 목표가 있어 계속할 수 있었다"고 돌아봤습니다.꾸준히 도전을 이어간 장수정은 2022년 호주오픈에서 마침내 메이저 대회 단식 본선 무대를 밟았습니다.앞선 11차례 예선 도전에서 고배를 마신 뒤 12번째 도전에서 거둔 결실이었습니다.같은 해 스웨덴 노디아오픈에서 생애 첫 WTA 125 대회 단식 우승을 차지했고, 개인 최고 단식 세계랭킹 114위까지 올랐습니다.장수정은 "그때가 기량도 좋았고 개인 최고 랭킹도 기록했던 시기였다"고 회상했습니다.더 높은 곳을 향하던 장수정의 발목을 잡은 건 부상이었습니다.2024년 발을 다친 데 이어 지난해부터 약 1년 반 동안 왼쪽 무릎 통증에 시달렸습니다.계단을 오르내릴 때도 아팠고, 코트에서 방향을 바꾸거나 서브를 넣는 데도 어려움을 겪었습니다.장수정은 "괜찮아져서 대회에 나갔다가 다시 안 좋아져 기권하고 돌아오는 일이 반복됐다"고 돌아봤습니다.최근에는 무릎 상태가 호전됐지만 예전의 움직임과 자신감을 되찾기는 어려웠습니다.몸과 마음이 지친 장수정은 올해 8월 은퇴를 결심했습니다.목표로 삼았던 단식 세계랭킹 100위 진입은 못다 한 꿈으로 남았습니다.태극마크를 달고 나선 마지막 대회는 2026 아이치·나고야 아시안게임이었습니다.중학교 1학년 때부터 인연을 이어 온 조윤정 국가대표 감독과 함께 대표팀 생활을 마무리해 의미가 남달랐습니다.선수 생활의 마지막 무대는 지난달 전국체전이었습니다.아시안게임을 마친 뒤 독감에 걸려 충분히 훈련하지 못했지만, 여자 일반부 단식 8강까지 오르며 25년 여정을 마무리했습니다.장수정은 당분간 휴식을 취하며 앞으로의 진로를 고민할 계획입니다.스승인 조윤정 감독처럼 지도자의 길을 걸을 가능성도 열어뒀습니다.그는 "제가 잘하는 게 테니스인 만큼 도움을 줄 수 있는 일을 하고 싶다"고 말했습니다.이어 "선수 생활을 함께한 김일순 감독님과 조윤정 감독님, 소속팀이었던 대구시청·인천시청 테니스팀에도 감사드린다"라며 "팬분들께서 응원해 주신 것들을 마음에 잘 새기고 있다. 너무 감사드린다"고 했습니다.(사진=장수정 본인 제공, 연합뉴스)