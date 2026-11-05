고양시, 내년 교육 협력사업 부담률 10% 낮춰 교육경비에 반영

▲ 고양시청 전경

경기 고양시는 오늘(5일) 시청 대회의실에서 '2026년 제1회 교육 발전심의위원회'를 열고 내년 교육경비 지원사업의 필요성과 적정성, 지원 규모 등을 심의했습니다.이번 심의에서는 교육지원사업 9건, 지역교육 협력사업 1건, 학교시설 환경개선사업 1건 등 모두 11건을 다뤘습니다.내년도 전체 교육경비 편성 요구액은 총 26개 사업에 약 1천750억 원이며, 이 중 고양시 부담액은 약 534억 원입니다.특히 이번 심의에는 고양시가 지난해부터 건의해 온 교육 협력사업 재원 분담 비율 개선 성과가 반영됐습니다.시는 8월 경기도교육청과의 협의를 통해 기존에 고양시와 경기도교육청이 각각 50%씩 부담하던 비율을 고양시 40%, 경기도교육청 60%로 조정했습니다.이는 사업 특성과 기관별 역할, 지방자치단체의 재정 여건 등을 종합적으로 고려해 합리적 재원 분담 구조를 마련했다는 점에서 의미가 있습니다.조정된 분담 비율은 내년도 주요 교육사업 편성 요구안에 적용됐습니다.학교시설 환경개선사업은 총 62억 5천만 원 중 고양시가 25억 원, 교육청이 37억 5천만 원을 부담합니다.원거리 통학 고등학생 통학버스 지원은 총 5억 6천만 원 중 고양시가 2억 2천400만 원, 교육청이 3억 3천600만 원을 분담합니다.초등수영 안전교육도 총 13억 6천만 원 규모로 예산 편성을 요구했습니다.이번 조정으로 고양시는 재정 부담을 완화하는 동시에 경기도교육청의 재원을 확대해 교육사업의 규모를 키울 수 있는 기반을 마련했습니다.앞으로 확보된 재정 여력을 새로운 교육 수요에 활용하고 학생들에게 더 많은 교육지원 기회를 제공할 계획입니다.시 관계자는 "앞으로도 교육청과의 협력을 강화해 재정 운용의 효율성을 높이고 그 성과가 학생들의 실질적인 교육 기회 확대로 이어지도록 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=고양시 제공, 연합뉴스)