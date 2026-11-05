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[날씨] 늦은 오후 비 마무리…내일부터 '본격' 추위

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작성 2026.11.05 12:44 조회수
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남해 상을 지나는 저기압의 영향으로 곳곳에 비가 내립니다.

현재 비구름대는 동쪽으로 많이 빠져나가면서 강원과 영남 지역을 중심으로 비가 내리고 있습니다.

비는 늦은 오후가 되면 대부분 마무리가 될 텐데요.

늦은 밤 한때 수도권과 강원 내륙, 충청 북부 지역에서는 가끔 비가 내릴 때 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.

오늘(5일)도 일교차가 크게 벌어지겠습니다.

서울의 낮 최고 기온 17도, 의성이 15도로 낮에는 선선할 텐데요.

아침과의 일교차는 10도 이상 크게 벌어지는 곳이 많습니다.

시간대에 맞는 적절한 옷차림 잘해주셔야겠습니다.

내일부터는 추위 대비를 단단히 해주셔야겠습니다.

내일 서울의 낮 최고 기온 9도로 낮에도 쌀쌀하겠고요.

입동인 토요일에는 서울에 첫 영하권의 추위가 찾아오겠습니다.

추위 대비 단단히 해주셔야겠습니다.

오늘 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.

대전의 낮 최고 기온 15도, 부산은 19도 예상됩니다.

제주 지역을 중심으로는 강풍주의보가 내려져 있습니다.

날아갈 물건은 없는지 확인 한번 꼼꼼히 해주셔야겠습니다.

일요일에는 중서부 지역을 중심으로 비가 내리겠고요.

강원 산지에서는 눈발이 날릴 때 있겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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