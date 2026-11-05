[날씨] 늦은 오후 비 마무리…내일부터 '본격' 추위

남해 상을 지나는 저기압의 영향으로 곳곳에 비가 내립니다.



현재 비구름대는 동쪽으로 많이 빠져나가면서 강원과 영남 지역을 중심으로 비가 내리고 있습니다.



비는 늦은 오후가 되면 대부분 마무리가 될 텐데요.



늦은 밤 한때 수도권과 강원 내륙, 충청 북부 지역에서는 가끔 비가 내릴 때 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



오늘(5일)도 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 17도, 의성이 15도로 낮에는 선선할 텐데요.



아침과의 일교차는 10도 이상 크게 벌어지는 곳이 많습니다.



시간대에 맞는 적절한 옷차림 잘해주셔야겠습니다.



내일부터는 추위 대비를 단단히 해주셔야겠습니다.



내일 서울의 낮 최고 기온 9도로 낮에도 쌀쌀하겠고요.



입동인 토요일에는 서울에 첫 영하권의 추위가 찾아오겠습니다.



추위 대비 단단히 해주셔야겠습니다.



오늘 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.



대전의 낮 최고 기온 15도, 부산은 19도 예상됩니다.



제주 지역을 중심으로는 강풍주의보가 내려져 있습니다.



날아갈 물건은 없는지 확인 한번 꼼꼼히 해주셔야겠습니다.



일요일에는 중서부 지역을 중심으로 비가 내리겠고요.



강원 산지에서는 눈발이 날릴 때 있겠습니다.



(안수진 기상캐스터)