정보공개포털서 개인·민감정보 노출…행안부 "심려 끼쳐 송구"

▲ 정보공개포털

정보공개포털(open.go.kr)에서 제공하는 일부 문서에 개인 주민등록번호는 물론 민감정보인 건강 관련 정보까지 노출된 것으로 파악됐습니다.정보공개포털은 국민 알 권리를 위해 중앙행정기관 및 지자체 등이 생산한 결재 문서 등을 찾아보거나 원문 내려받기 서비스 등을 제공하는 정부 사이트입니다.사전에 공개하지 않는 문서의 경우에는 정보공개청구를 통해 받아볼 수 있도록 안내합니다.공개되는 문서는 개인정보가 가려진 상태에서 제공되지만, 일부 문서에서는 개인정보는 물론 암 진단서 등 민감정보까지 노출된 것으로 전해졌습니다.이 포털을 운영하는 행정안전부는 지난 4일 이런 사실을 확인해 정보공개포털 내 원문정보 다운로드 서비스를 전면 중단했습니다.노출된 개인정보가 어느 정도 규모인지를 파악하기 위해 모든 공공기관에 공개 문서에 대한 개인정보 노출 여부를 전수 점검하도록 요청했습니다.행안부 관계자는 "정보공개포털을 통해 공개되는 원문 정보는 해당 정보가 있는 관계기관 정보시스템과 연계 제공하고 있어 정확한 노출 규모는 기관별로 확인하고 있다"고 전했습니다.행안부는 오늘(5일) 설명자료를 내 "정보공개포털 일부 문서에서 개인정보가 노출돼 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 송구스럽게 생각한다"고 사과했습니다.이어 정보공개포털 내 개인정보 필터링 시스템을 정비해 개인정보 노출을 최대한 예방하고, 개인정보 필터링 소프트웨어를 신규 도입하는 등 개인정보가 노출되지 않도록 관련 시스템을 개선하겠다고 밝혔습니다.(사진=웹사이트 첫 화면 캡처, 연합뉴스)