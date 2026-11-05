이 대통령 "AI 시대 인간의 '생각 주권' 문제, 시대적 과제"

▲ 성기홍 청와대 홍보소통수석

이재명 대통령이 "인공지능(AI)를 효율적으로 활용하면서도 인간 고유의 선택과 주권을 어떻게 지켜낼 것인지는 우리 모두가 함께 풀어야 할 시대적 과제"라고 강조했습니다.이 대통령은 오늘(5일) 오전, 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 'SBS D포럼'에서 성기홍 청와대 홍보소통수석이 대독한 축사를 통해 현 시점을 인공지능이 불러 온 '거대한 전환기'라 짚으며 이와 같이 밝혔습니다.그러면서, "정부는 이러한 전환기적 도전에 발맞춰, 지난 9월 유엔 총회에서 AI 발전의 기본적 혜택에서 어떤 국가나 사람도 배제되지 않는 '글로벌 AI 기본사회' 비전을 제시했다"고 언급했습니다.그러면서, "인공지능이 기후 위기, 보건과 같은 인류 공통의 난제를 해결하는 훌륭한 도구가 될 수 있도록 대한민국이 국제사회와 긴밀히 연대하겠다는 의지도 천명했다"고 소개했습니다.이어 "(오늘 SBS D 포럼이) '인간의 주체성과 책임을 유지하면서 AI를 어떻게 혁신 동력으로 활용할 것인가?'라는 물음에 깊이 있는 해답을 제시하고, 더 나아가 '글로벌 AI 기본사회'의 가치를 실현하기 위한 구체적인 지혜를 모으는 소중한 기회가 되길 기대한다"고 덧붙였습니다.올해로 22번째를 맞은 'SBS D 포럼'은 우리 사회의 당면 문제를 다각도로 조명하고, 매년 11월 포럼 행사를 통해 세계 정상급 연사들의 강연과 연중 프로젝트의 결과물을 소개하는 SBS의 '지식나눔 프로젝트'입니다.