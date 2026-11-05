고양시, 공무원 사칭 물품 납품 사기 주의 당부

▲ 고양시청 전경

경기 고양시는 최근 시청 공무원을 사칭해 지역 내 업체에 물품 구매와 납품을 요구하는 사례가 발생함에 따라 지역 업체와 소상공인들에게 각별한 주의를 당부했습니다.사칭범은 고양시청 소속 직원을 사칭해 업체에 연락한 뒤 특정 물품의 구매와 납품을 요청했습니다.이 과정에서 실제 행정기관이 발송한 것처럼 꾸민 위조 공문서를 휴대전화로 전송해 업체가 시의 정상적인 발주 업무로 오인하도록 유도한 것으로 파악됐습니다.시는 해당 연락과 문서가 시와 무관한 사칭 행위임을 확인하고, 추가 피해를 막기 위해 경찰에 수사를 의뢰했습니다.다행히 업체 측에서 실제 담당 부서에 직접 문의해 사실관계를 확인하면서 물품 납품 등 금전적 피해로 이어지지는 않았습니다.시는 유사한 사칭 피해를 예방하기 위해 공문서나 발주 관련 자료를 전달받은 경우에도 반드시 진위를 확인해야 한다고 강조했습니다.특히 시 누리집에 안내된 공식 행정 전화로 실제 발주 여부와 담당 부서를 확인할 것을 당부했습니다.(사진=고양시 제공, 연합뉴스)