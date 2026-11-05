반효진·박하준, 세계선수권 10m 공기소총 혼성 동메달

▲ 세계선수권대회 공기소총 혼성 동메달을 딴 반효진-박하준

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반효진(대구공공시설관리공단)과 박하준(KT)이 카타르 도하에서 열리고 있는 2026 국제사격연맹(ISSF) 세계선수권대회 혼성 10ｍ 공기소총에서 동메달을 합작했습니다.여자 10ｍ 공기소총 개인전 금메달로 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전권을 따낸 반효진은 혼성전에서도 메달을 추가했습니다.반효진-박하준 조는 4일(현지시간) 열린 본선에서 나란히 317.2점을 쏴 합계 634.4점으로 상위 4개 팀이 나서는 결선에 1위로 진출했습니다.권은지(울진군청)-강준기(서산시청) 조는 합계 631.9점으로 8위에 머물러 결선행을 놓쳤습니다.한국 1팀은 결선 첫 시리즈에서 104.2점을 쏜 뒤 두 번째 시리즈에서 출전팀 최고점인 105.5점을 명중해 중국 2팀을 제치고 2위로 올라섰습니다.그러나 마지막 시리즈에서 다시 역전당해 합계 440.1점으로 중국 2팀(440.9점)에 0.8점 뒤진 3위로 대회를 마쳤습니다.우승은 506.1점을 쏜 중국 1팀이 차지했습니다.결선에서 반효진은 220.7점, 박하준은 219.4점을 올렸습니다.이들은 은메달을 합작했던 2026 아이치·나고야 아시안게임에 이어 함께 시상대에 올랐습니다.박하준은 경기 후 "효진이가 워낙 잘 쏘는 선수라 나만 잘하면 된다는 생각으로 개인전보다 더 열심히 쐈다"고 소감을 밝혔고, 반효진은 "오빠가 잘 쏴서 마음 편하게 쐈다"고 화답했습니다.올림픽 혼성전에는 별도의 쿼터가 주어지지 않아 이들이 LA 무대에서 다시 호흡을 맞추려면 한국이 남자 공기소총 쿼터를 확보해야 합니다.남자 25ｍ 속사권총 단체전에 출전한 한국은 1점 차이로 아쉽게 4위에 자리했습니다.개인전 예선에서 합계 582점(10점 명중 25개)을 쏴 8위로 결선에 진출한 이건혁은 최종 8위로 대회를 마감하며 올림픽 쿼터 획득을 다음 대회로 미뤘습니다.함께 출전한 홍석진과 이재균(이상 KB국민은행)은 각각 24위(577점)와 30위(574점)에 머물렀습니다.5일 열리는 10ｍ 공기권총 여자부에는 파리 올림픽 금메달리스트 양지인(우리은행)과 오예진(IBK기업은행), 아시안게임 금메달리스트 추가은(임실군청)이 출전합니다.남자부에는 최보람, 소승섭(이상 서산시청)과 박정이(국군체육부대)가 메달 사냥에 나섭니다.(사진=국제사격연맹 제공, 연합뉴스)