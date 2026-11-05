'스페인 테니스 스타' 나달, 레알 마드리드 이사회 합류

▲ 레알 마드리드 이사회 합류를 앞둔 테니스 스타 라파엘 나달

'스페인 테니스 영웅' 라파엘 나달이 스페인 프로축구 프리메라리가 '거함' 레알 마드리드 이사회에 합류했습니다.나달은 5일(한국시간) 자신의 사회관계망서비스에 레알 마드리드 유니폼을 입은 어릴 적 사진과 함께 "레알 마드리드 이사회 구성원으로 임명해 준 플로렌티노 페레스 회장과 이사회에 감사드린다"라며 "큰 설렘과 배우고자 하는 의지, 그리고 제가 할 수 있는 모든 것에 기여하겠다는 마음으로 이 제안을 수락했다"고 밝혔습니다.레알 마드리드도 이날 성명을 내고 "스포츠 역사상 위대한 전설 중 한 명이자 전 세계에서 가장 존경받고 인정받는 스페인 선수 중 한 명인 나달이 이사회에 합류할 예정"이라며 "구단의 회원 번호 6만 7천778번인 나달을 새 이사회 임원으로 임명하는 건을 대의원 총회 안건으로 제출하기로 했다"고 발표했습니다.테니스 무대에서 그랜드슬램 22회 우승, 올림픽 금메달 2개, 데이비스컵 5회 우승 등 뛰어난 업적을 남긴 나달은 2024년 10월 현역에서 은퇴했습니다.특히 나달은 자신의 삼촌인 미겔 앙헬 나달이 라이벌팀인 바르셀로나에서 뛰었음에도 레알 마드리드를 열렬히 응원해 눈길을 끌어왔습니다.영국 공영방송 BBC는 "나달이 이사회에서 어떤 역할을 맡을지는 아직 정해지지 않았다"며 "이달 말 예정된 대의원 총회에서 이사 임명 승인이 통과될 예정"이라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)