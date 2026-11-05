반도체주 급락에 코스피 4%대 '뚝'…매도 사이드카 발동

▲ 5일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 103.71포인트(1.82%) 내린 5580.09로 출발했다.

오늘(5일) 코스피가 반도체 '투톱'의 하락에 4% 넘게 하락하며 유가증권시장에서 '매도 사이드카'가 발동됐습니다.한국거래소에 따르면 오늘 오전 10시 16분 19초 코스피200 선물지수의 변동으로 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력이 5분간 정지됐습니다.발동 시점 기준 코스피200 선물지수는 전 거래일 종가보다 46.48포인트(5.21%) 낮은 843.96이었습니다.유가증권시장 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.코스피 시장에서 매도 사이드카가 발동한 것은 지난달 30일 이후 약 1주일 만입니다.오전 10시 24분 기준 코스피는 어제보다 4.73% 내린 5,414.82를 기록하고 있습니다.코스닥 지수도 4.57% 급락해 682.30을 나타내는 중입니다.국내 대장주인 삼성전자(-6.65%)와 SK하이닉스(-8.88%)는 각각 2%, 5%대 하락 출발해 낙폭을 키우고 있습니다.이는 미국 민주당의 중간선거 압승(블루웨이브)에 인공지능(AI) 데이터센터 건설 규제 강화 우려가 커진 영향으로 풀이됩니다.(사진=연합뉴스)