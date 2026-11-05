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[비디오머그] 래퍼 존팍에 난리난 맥도날드 신상 버거, 대체 뭐길래 이러나 알아봤습니다

소환욱 기자
작성 2026.11.05 18:01 수정 2026.11.05 18:02 조회수
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크면 클수록 좋은 세상, 이번엔 햄버거 차례입니다.

한 입에 다 안 들어갈 것 같은 맥도날드 '빅아치'가 드디어 한국에 상륙했는데요.

하나만 먹어도 든든하다는데 정말일까요?

메뉴개발팀이 직접 알려주는 빅아치 맛있게 먹는 법부터 솔직한 시식 후기까지, 영상에서 확인해보세요!

(취재 : 조기호, 구성 : 이세미, 편집 : 박서연, 디자인 : 장지혜, 촬영 : 황세회·김상윤, 내레이션 : 소환욱, 제작 : 지식콘텐츠IP부, 제작지원 : 맥도날드)
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