장원영, 남자 임원 '볼 인사' 거절 해명…"안 한 게 아니라 못 본 것"

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그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 최근 명품 브랜드 행사에서 불거진 '볼 인사' 논란에 대해 해명했다.장원영은 지난 4일 유료 팬 소통 플랫폼을 통해 "불가리 행사 때 내가 한 분 볼 인사를 포토콜이다 보니 나도 정신이 없어서 놓쳤는데 그걸 오해할 수도 있나 보다"라고 밝혔다.이어 "우리는 행사 시작 전에 다 '꺄' 이러면서 서로 인사한 완전 가족 같은 사이"라며 "당연히 내가 못 본 거다. 설마 내가 안 했다고 생각하는 사람은 없겠지? 그럼 나 진짜 신기할 것 같다"고 당황스러워했다.'볼 인사' 해프닝은 지난 달 28일 서울 강남에서 열린 이탈리아 명품 브랜드 불가리 행사에 참석한 장원영의 모습이 담긴 영상이 확산하면서 불거졌다.불가리 공식 앰버서더 자격으로 행사에 참석한 장원영은 로라 부르데세 불가리 최고경영자(CEO)와 볼을 맞대며 인사했다. 이후 빈센초 푸이야 불가리 글로벌 세일즈·리테일 부문 부사장이 같은 방식으로 인사하려 하자 장원영이 팔로 거리를 유지한 뒤 얼굴을 뒤로 빼며 고개를 돌렸다. 이에 해당 임원은 머쓱해하는 모습을 보였다.지난 4일 영상이 온라인에 퍼진 뒤 의견이 엇갈렸다. 장원영이 여성 CEO의 볼 인사는 받았지만 남성 임원의 볼 인사는 의도적으로 피했다며 비즈니스 매너에 어긋난다는 반응이 나왔다. 반면, 유럽 문화권에서는 볼 인사가 일상적인 친근함의 표시지만 한국과 같이 신체 접촉에 익숙하지 않은 문화권에서는 다소 부담스럽게 느껴질 수 있다는 의견도 나왔다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)