[에디터픽] 내려받았다가 결국 '8조' 증발..북한이 쓴 뾰족한 한 수?

[홍영재/기자 : 8조 원대의 피해를 입은 바이낸스 거래소가 내부 조사로 확인한 북한 해커의 공격은 사건 발생 넉 달 전부터 단계적으로 치밀하게 진행됐습니다.]



지난 6월 북한 해커는 우선 바이낸스 개발자들의 개인정보를 빼내 공격 대상을 탐색했습니다.



그리고 9월, 한 개발자에게 구직 플랫폼을 통해 채용 제안이 들어옵니다.



SBS와 인터뷰한 FBI 출신 조사관은 해커들이 사전에 표적을 치밀하게 물색했을 것으로 분석했습니다.



[닉 칼슨/TRM랩스 북한 전문 조사관 : 해커들이 이 개발자에게 접근한 이유는 사전에 많은 조사를 했고, 그 개발자가 자신들이 접근하려는 시스템에 접근 권한을 가지고 있다는 사실을 이미 어느 정도 알고 있었기 때문일 것입니다.]



SNS 계정까지 공유하면서 개발자와 친해진 북한 해커는 최종 면접에서는 CEO를 사칭해 테스트를 거쳐야 한다며 프로그램을 내려받으라고 요구했습니다.



안에는 악성코드가 숨겨진 상태였습니다.



해커들은 감염된 개발자 컴퓨터를 통해 거래소 내부 서버를 헤집고 다녔고 결국 8조 규모의 해킹에 성공합니다.



[문종현/지니언스 시큐리티 센터장 : 바이낸스가 보안이 약하지 않았을 것 같아요. 가장 핵심 포인트는 이게 사람을 통해서 공격이 들어가고 있다는 거거든요. 지금 공격자들 특히 이제 국가별 해킹 조직, 북한을 포함해서 많은 이제 고급화된 해킹 기술자들은 사람을 노리고 있다는 거예요.]



바이낸스 측은 올해에만 북한과 연계된 것으로 의심되는 사이버 공격 57건을 탐지해 차단했다고 밝혔지만 사람의 신뢰와 심리를 파고드는 북한 해커들의 교묘한 침투 수법에는 속수무책이었습니다.



'이직 면접' 미끼에 당했다…'8조' 해킹 어떻게 됐나 보니 (2026.11.04 8뉴스)



(취재 : 홍영재, 구성 : 배준휘, 영상취재 : 주용진, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 박태영, 제작 : 디지털뉴스부)