[자막뉴스] "경찰서 별점 1.8점 드릴게요"…수사 '불신'에 '경찰서 리뷰' 등장

지난달 개정 형사소송법 시행 후 온라인에 '경찰서 리뷰 사이트'가 등장했습니다.



시민들이 각 경찰서 수사부서·담당자 등의 평가와 별점을 매길 수 있는 사이트입니다.



인터넷 사이트' 폴리스맵'에 들어가면 '국민 참여형 수사기관 평가 플랫폼'이라는 소개가 나옵니다.



일반 시민이 만든 것으로 추정되는데, 이용자들이 '사건 공론화' 게시판 등에서 특정 경찰서의 수사 지연과 조사 절차, 응대 문제 등을 제기할 수 있게 했습니다.



고소·고발인이나 변호사, 참고인 등이 평점과 함께 각 경찰서 평가를 남길 수도 있습니다.



또 조사 태도와 신속성 등 5개 항목에 대해 5점 만점의 별점 평점을 매기고, 직접 수사 경험을 서술할 수 있는 공간도 있습니다.



해당 사이트엔 '수사권 조정 이후 대부분의 사건은 경찰 단계에서 시작되고, 경찰 단계에서 끝난다'며 '그 과정을 지켜보고 기록하는 시민의 도구는 없었다'는 문구가 적혀있습니다.



한 사이트 이용자는 사건 담당 경찰서에 대해 "현직 경찰관의 단순폭행으로 고소를 진행했는데, 사건 담당 청문감사관이 조용히 합의할 것을 종용"했다고 주장하며 평점 1.8을 남겼습니다.



전문가들은 사이트 등장 배경에는 경찰에 대한 불신이 깔려 있다고 분석했습니다.



경찰 수사의 비중이 커지고, 우려도 커진 상황에 시민 참여형 사이트가 만들어지게 됐다는 겁니다.



다만, 이용자들은 사건 당사자인 만큼 객관적 평가가 이뤄지긴 어렵다는 의견도 나옵니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 이의선, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)